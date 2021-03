Las personas con este tipo de sangre tienen un mayor riesgo de diabetes: estudio

La diabetes es una de las enfermedades con más carga en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud ya para el año 2014 esta enfermedad afectaba ya a 422 millones de pacientes en el mundo.

Esta enfermedad, si no es atendida a tiempo y con el tratamiento correcto puede causar ceguera, insuficiencia renal, infarto al miocardio y amputación de extremidades inferiores.

La dieta saludable, el ejercicio regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco pueden ayudar a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes.

Sin embargo, existe otro factor no modificable como el tipo de sangre. De acuerdo a un estudio publicado en el 2014 en la revista Diabetología de la Asociación Europea, las personas con tipo de sangre no O, tienen un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2, comparados con las personas de tipo sangre O.

El estudio se basó en la observación de 80 mil mujeres y que buscaba determinar la relación entre el tipo de sangre y la aparición de la diabetes tipo 2. Del total de participantes, 3 mil 553 pacientes fueron diagnosticadas con diabetes y aquellas que tenían tipo de sangre no O tenían mayor riesgo.

De entre los tipos de sangre no O, la tipo B es la que tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes; un 21 por ciento más de probabilidades de desarrollar diabetes que las mujeres con O tipo de sangre.

Las que tienen sangre tipo A tenían solo 10 por ciento de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las mujeres de sangre tipo O.

Los especialistas del estudio indican que esta asociación aún no está del todo clara, pero según el estudio una proteína en la sangre llamada factor no Willebrand es más alta en personas con tipo sanguíneo no O y se ha asociado con niveles elevados de azúcar en sangre.

Esta molécula se asocia también con otras que a su vez se relacionan con el desarrollo de diabetes tipo 2.

La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.