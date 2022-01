Las vacunas contra Covid-19 tienen eventos adversos pero son muy bajos

Los informes de muertes que se presuman o supuestamente puedan ocurrir por causa de la vacunación contra el covid-19 han sido también poco frecuentes. De acuerdo con la CDC, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), organismo estadounidense para la vigilancia de medicamentos, vacunas y alimentos, se exige a los proveedores de atención médica que notifiquen al Vaers cualquier fallecimiento posterior a la vacunación contra el covid-19, incluso si no se sabe con certeza si se debió a la vacuna. Estados Unidos aplicó entre el 14 de diciembre del 2020 y el 10 de enero del 2022 más de 520 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 en los Estados Unidos. Durante este periodo, el Vaers recibió 11 225 notificaciones de casos de muerte entre personas que recibieron la vacuna contra el covid-19. Los médicos de los CDC y el personal en la FDA revisan todos los informes de muertes notificados al Vaers, incluidos los certificados de defunción, los datos de autopsias y los registros médicos; se investigan los casos a profundidad antes de determinar si se ha tratado verdaderamente de una defunción a causa de la vacuna o se trató de un evento que ocurrió por otros factores o una combinación de ellos.

Otro padecimiento asociado a las vacunas es el síndrome de Guillain Barré (SGB), este es un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de la persona daña las neuronas ocasionando debilidad muscular y a veces parálisis, que en su mayoría son recuperables. Luego de la administración de 17.7 millones de dosis de la vacuna J and J/Janssen, “hubo alrededor de 294 informes preliminares de SGB identificados en el Vaers, hasta el 6 de enero del 2022. Estos casos se han notificado principalmente alrededor de dos semanas después de la vacunación y sobre todo en hombres, muchos de ellos de 50 años de edad o más.

Cabe señalar, antes de proseguir con más ejemplos los informes de efectos adversos, que aun cuando se han notificado después de la vacunación, no todos están directamente asociados a esta, aun así las autoridades sanitarias las investigan y dan seguimiento hasta hallar las causas y reportarlas.

En países como Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC ) registran los eventos adversos reportados por las personas, en cualquiera de las opciones vacunales utilizadas por ellos, para luego investigar si se debió o no a la vacuna la afección reportada por los pacientes. De acuerdo con el organismo, la intención es que si se encuentra que la vacuna es la causa, se inste a las farmacéuticas a mejorarlas.

México.- Si bien, las vacunas contra el covid-19 se consideran seguras para su uso en la población humana, toda vez que han sido sometidas a estrictos estudios y controles de calidad durante su creación y fabricación, es posible que una vez aplicadas en personas susceptibles a la inmunización , puedan generar algunas manifestaciones clínicas, sean estos eventos solamente efectos secundarios leves o se trate de reacciones adversas más severas, que en cualquier caso, resultan ser poco probables en el amplio universo de vacunados, pero no por ello menos importantes.

