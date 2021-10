¿Las vacunas contra el Covid-19 causan cáncer de mama? ¡Falso! responde experto

México.- A lo largo de esta pandemia, causada por el nuevo coronavirus, se han publicado diversas noticias falsas en las redes sociales, en especial con lo que tiene que ver con los supuestos efectos que las vacunas contra la covid-19 pueden provocar en las personas.

Algunas de estas publicaciones han sugerido incluso que existe una relación causal entre estas vacunas y el cáncer de mama, es decir, que vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 podrían causar esta enfermedad mortal.

Y es que afirman que los ganglios linfáticos axilares de algunas mujeres se inflaman tras recibir la inmunización, pero omiten que ese efecto secundario es esperable y no tiene relación con el cáncer. Dicha inflamación es un efecto esperado no solo de la vacuna contra la covid-19, sino de otras. En entrevista para Debate, Alejandro Zentella Dehesa, investigador titular del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, explicó por qué dichas afirmaciones son falsas.

Evidencias

En palabras del doctor en bioquímica, no existe ninguna evidencia de que las vacunas contra covid-19 u otra vacuna contribuya al desarrollo de cualquier tipo de cáncer. De acuerdo con el investigador de la UNAM, si profundizamos en lo que se sabe hasta ahora sobre vacunas y esta enfermedad del cáncer, entonces podremos entender por qué resulta difícil relacionarlos.

Primeramente, dijo, el cáncer se origina por mutaciones, errores que se crean en nuestro material genético que, en el caso del cáncer de mama, para que se desarrolle tiene que haber introducción de errores en el material genético de las células que recubren los ductos o los lobulillos donde se crea la leche.

“Esas mutaciones se generan entre 10 y 15 años antes de que aparezca el cáncer. Para cuando el cáncer se manifiesta como una enfermedad, en realidad estamos viendo el resultado de una microevolución que ha durado por lo menos entre 10 y 15 años”, afirmó el experto.

Desarrollo de cáncer

En esos 10 o 15 años, dependiendo de la persona, la primera mutación o error, por lo general, solo hace que las células se dividan más rápidamente o en forma más eficiente. La proliferación descontrolada, desafortunadamente, es un mecanismo que genera mutaciones, las cuales se reparan, pero no el 100 por ciento de ellas.

“Se estima que cada vez que se replica nuestro genoma, se introducen cerca de 3 mil mutaciones, la mayoría de estas se corrigen, pero siempre quedan algunos cientos de ellas que no”, explicó Zentella Dehesa. Agregó que muchas de estas mutaciones ocurren en donde no tienen ningún efecto sobre el funcionamiento del cuerpo humano.

Sin embargo, con el tiempo van apareciendo errores en otros genes que sí tienen que ver con desarrollo del cáncer. De ahí esta distancia en tiempo tan amplia entre la aparición de las primeras mutaciones y la aparición del cáncer como una enfermedad. Esto es, a grandes rasgos, lo que se sabe de la aparición del cáncer de mama en este caso.

Vacunación

Por otra parte, antes de correlacionar al cáncer de mama con las vacunas contra covid-19, primeramente, debemos recordar qué es la vacunación. La vacunación es un fenómeno inmediato, por ejemplo, una persona se vacunó el mes pasado, entonces en un mes no se crean mutaciones que produzcan cambios. Las únicas mutaciones que pueden crearse de esta manera son las que se deben a las radiaciones, por ejemplo: la bomba atómica en Hiroshima causó estragos en la salud de sus habitantes, pero aun esas radiaciones tardaron muchos meses en desarrollar tumores, recordó el investigador. De ahí que a la pregunta concreta: ¿la presencia de vacunas antivirales puede introducir errores en nuestro genoma? La respuesta es no, debido a que la frecuencia es muy baja. No existen antecedentes de que ninguna vacuna haya generado tumores, afirmó el experto en bioquímica.

Ganglios

Respecto a esta supuesta relación entre las vacunas covid-19 y la inflamación de los ganglios, Zentella explicó por qué se inflaman. Mencionó que, una vez que el tumor ha adquirido varias mutaciones a lo largo de los años, no de días o meses como en el caso de una vacunación, entonces las células reactivan programas que les permiten diseminarse en el cuerpo que, tras el desarrollo del embrión, las células tienen que viajar de un tejido a otro, por ejemplo, las células de las glándulas que producen insulina son, en realidad, neuronas que viajaron desde la médula hasta donde se desarrolla el páncreas, entonces, las células tienen que diseminarse.

El problema es que las células cancerosas aprenden y reactivan este proceso de diseminación fuera de lugar y fuera de tiempo y esto les permite, en el caso del cáncer de mama, ingresar al árbol linfático y, entonces, a través de la aberticulatura linfática, terminan en los ganglios axilares o supraclaviculares.

Y en el cáncer de mama, parte del diagnóstico es la palpación de los ganglios para valorar si existe invasión de los ganglios axilares y, de hallarse, entonces ya se considera una forma de cáncer en proceso de diseminación.

Los ganglios linfáticos axilares, los que se encuentran en el cuello, en las ingles, también se pueden inflamar cuando hay una infección, porque las células del sistema inmune van a esos lugares a activarse y, si se tiene una infección muy aguda, va a haber muchas de estas células que se van a inflamar, señaló.

Pero es una inflamación transitoria y, generalmente, viene asociada con otras características de una infección, como fiebre, malestar general, dolor de las articulaciones, diarrea, secreción nasal, en el caso del virus de la gripa, y en el paciente con cáncer no se presentan estas características, hay inflamación, pero no hay ninguna otra indicación de que haya infección. “Entonces, se puede distinguir con mucha claridad esas diferencias”, indicó.

Acudir al médico

¿Qué es lo que debe de hacer cualquier persona, en particular mujer, que tenga ganglios inflamados en las axilas o arriba de la clavícula, en la parte superior del hombro, cerca del cuello? Debe acudir al médico, porque, independientemente de si es inflamación o pudiera ser una metástasis, eso ya no podrá resolverlo la paciente, pero es un signo que no debe dejarse a la ligera, por el riesgo de cáncer de mama.

“No quiero que suene como algo alarmista, pero es más bien algo precautorio y la mejor herramienta que tienen las mujeres y los hombres, porque a los hombres también nos da cáncer de mama, 100 veces menos frecuente que en las mujeres. Cualquier anomalía que tengamos relacionada al posible cáncer de mama, vayamos con un médico y que él nos diga si es o no es, porque lo que sí sabemos es que la prevención, la detección temprana de un cáncer, siempre se acerca a una posible curación completa, mientras que si lo dejamos pasar por hasta meses, la persona podrá recibir tratamiento, pero ya es muy difícil curarla”, recomendó el especialista.

Vacunarse, ¿sí o no?

Con respecto a este proceso de vacunación por el que atraviesa la población mundial contra este nuevo coronavirus, Zentella Dehesa recordó que la vacunación causa efectos muy diversos en los seres humanos. Primeramente, la activación del sistema inmune afecta a los otros sistemas y, por ejemplo, hay personas que al vacunarse no tuvieron un solo síntoma, y otras que tuvieron el cuerpo cortado.

“Se desinflaman los ganglios porque tienen muchas células inmunes que están trabajando con el antígeno de la vacuna, pero a los dos días desaparece toda esa sintomatología”, dijo. También, puede haber afecciones sobre el eje endócrino (hormonas), pero no es algo que vaya a ocurrir en todas las mujeres, más bien ocurre, por ejemplo, en aquellas que tienen irregularidad en su ciclo menstrual, por lo cual, son más susceptibles a un desequilibrio emocional.

“Que están pasando por un momento emocional complejo, entonces es más bien la confluencia de muchas circunstancias; y la vacunación, en realidad, no es más que la gota que derrama el vaso, pero no es el agente causal de los problemas”, indicó. Al cuestionar al experto si recomienda a la población vacunarse contra covid-19, el experto indicó que sí.

Explicó que es muy importante vacunarse contra covid-19, pues la mayor parte de los fallecimientos, que desafortunadamente siguen ocurriendo, se dan en personas que no han sido vacunadas.

“La vacuna que me pongan es buena. Si es de una sola dosis, como la CanSino, con eso es suficiente; y en el caso de las de dos dosis, de igual manera, son suficientes”.

Explicó también que las personas vacunadas que fallecen, son personas mayores de 65 años, con problemas de diabetes, hipertensión, con antecedentes de preinfarto y con inicios de diabetes. Por lo que esos organismos “ya están muy comprometidos, están muy atareados resolviendo muchos problemas, si encima de eso le pongo una infección viral del sistema respiratorio, puede ser que su sistema global ya no aguante”, indicó el doctor en bioquímica.

Las personas vacunadas que están falleciendo son las que tienen muchos elementos de riesgo de fallecer por otras razones, reiteró.

Para entender...

Información falsa

La gran difusión con la que cuentan las redes sociales en esta época de pandemia, ha llegado a provocar que información falsa le dé la vuelta al mundo, conmocionando a miles de usuarios. Un ejemplo de ello fue el rumor que se suscitó a partir de un mensaje, difundido por redes sociales, en el que se afirmaba que doctores en Estados Unidos habían alertado que las mujeres “podrían desarrollar cáncer de mama” después de la vacuna contra la covid-19.

Y es que no se estableció un vínculo entre las vacunas contra la covid-19 y el cáncer de mama. En realidad, el doctor señaló que uno de los posibles efectos adversos tras la vacunación contra la covid-19 era la inflamación de los ganglios linfáticos en la zona de la axila.

El Dato

Falsas alarmas

Los profesionales sanitarios “pueden ver estos ganglios linfáticos inflamados [a causa de las vacunas] en las mamografías”. Como la hinchazón de estos ganglios en la zona de la axila también es un signo que se suele asociar a la aparición de un cáncer de mama, se pueden generar “falsas alarmas”. Es decir, los doctores, al ver los ganglios linfáticos en las mamografías, pueden creer que es debido a un cáncer, cuando en realidad puede ser una reacción común y temporal de las vacunas contra la covid-19.