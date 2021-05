Las vacunas no son el verdadero peligro, el Covid-19 lo es

México.- Las vacunas actualmente generadas contra el virus SARS-CoV-2, responsable del Covid-19, tienen alta eficacia y seguridad, sin embargo, pueden surgir dudas sobre su implementación debido a la difusión de noticias de algunos efectos adversos.

Arturo Liñán, experto en vacunología, mencionó en una charla para Debate que es importante investigar los riesgos reales de vacunarse y no dejarse llevar por sensacionalismos, pues el verdadero riesgo es padecer covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es más inseguro no vacunarse

A pesar de su alta seguridad y efectividad, las vacunas “pueden generar efectos adversos debido a reacciones adversas inesperadas por parte de nuestro sistema frente a algún componente de la formulación de la vacuna”, explicó Arturo Liñán, experto en bioquímica y vacunas.

Leer más: Nueva York planea vacunar a turistas contra Covid-19 con dosis de J&J

La vacuna Pfizer-BioNTech, hasta finales de marzo, presentó 50 casos de reacciones adversas; en el caso de la vacuna Moderna, fueron 21, dando cada uno respectivamente 5 y 2.8 casos por cada millón de dosis de vacunas aplicadas, lo que representaría en el caso de Pfizer-BioNTech un 0.0005 por ciento de riesgo de anafilaxis; y para el caso de Moderna, un 0.00028 por ciento de probabilidad de que un efecto adverso ocurra.

En ambos casos se trata de una tasa y porcentaje mucho menor de lo que ahora representan las consecuencias de padecer coronavirus, cuya tasa de letalidad es mayor al 2 por ciento, es decir, mueren aproximadamente dos personas de cada 100 que enferman de coronavirus.

La inmunización protege a todos

Las reacciones adversas dependerán de su genética y, en última instancia, de su susceptibilidad a los componentes de la vacuna que, como ya se dijo, pueden ser muy remotos, pero puede darse.

Arturo Liñán recomendó que, en caso de tener alguna alergia previa, es más probable que se presente alguna reacción a la vacuna;sin embargo, no todas las alergias son candidatas a tener dicha reacción y, por lo tanto, lo correcto es investigar o preguntar a un médico si es posible ponerse la vacuna.

“Es más probable que mueras por coronavirus a que te mueras por la vacuna”. Es importante vacunarse, porque al hacerlo protegemos a quien no le será posible vacunarse, por tener una vulnerabilidad, como padecer alguna enfermedad susceptible a vacunas, incluso quizá por ser alérgicos a la inmunización, por lo que Arturo concluyó que quienes se vacunan crean una barrera protectora para quienes no están vacunados o no pueden vacunarse.

Leer más: SEP busca dar internet grauito a escuelas tras regreso a clases presenciales

Controles

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) exige que los fabricantes de vacunas registren al Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas cualquier caso que se presente (CDC, 2021).

El Dato

Reportar

Los efectos adversos presentados después de vacunarse se reportan en el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (Vaers, por sus siglas en inglés), sin embargo, aun cuando se registren, todavía no ha sido probado que en efecto ha sido la vacuna la causante de dicha reacción adversa.