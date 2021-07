Las variantes del virus SARS-CoV-2 presentes en México

México.- Alfa, Beta, Gamma y Delta son las mutaciones más relevantes del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, las cuales ya tienen presencia en México y son ahora consideradas como variantes con necesidad de vigilancia reforzada, informaron en la conferencia virtual denominada: Variantes de la Covid-19: ¿Cuántas Hay, Dónde Surgieron y Qué Sabemos de Ellas? Del 3.er Ciclo de Teleconferencias Covid-19 en México, del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

De acuerdo con el doctor Ernesto Ramírez González, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), los países donde se encontraron por primera vez estas mutaciones fueron en Inglaterra, Sudáfrica, Brasil y la India.

Lamentablemente, ya se encuentran también en México. Sobre ello, explicó que existen cuatro variantes de preocupación en el mundo: VOI épsilon, zeta y theta, las cuales desde el 6 de julio del 2021 fueron reclasificadas por la Organización Mundial de la Salud, pues antes eran llamadas “variantes de interés” y ahora se conocen como variantes con necesidad de vigilancia reforzada.

Leer más: Un paseo inolvidable: perrito con cáncer es llevado en carretilla a una montaña antes de morir

Ramírez González expuso en su intervención que en México lo que han hecho al respecto es una vigilancia genómica para la identificación de estas nuevas variantes, con apoyo de diferentes instituciones del país.

De esta vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en México, el número de genomas estudiados durante la epidemia 2020-2021, con corte del 12 de julio de 2021 y análisis hasta la semana epidemiológica 24, un total de 15 mil 550 secuencias, depositadas en Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data).

“Comentarles que las semanas 24, 25 y 26, epidemiológicamente hablando, empiezan a tener estos datos. Todavía no tenemos datos totales porque el corte de estos análisis lo hicimos al día 12 de julio”, puntualizó. Según el titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular, en México, la variante alfa se ha encontrado en Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

En cuanto a la variante beta, dijo que México ha tenido la fortuna al no encontrar tanto esta variante, pero sí se encontró a principios de año en Campeche. En el caso de la variante gamma, informó que se ha detectado principalmente en Yucatán y Quintana Roo. La variante delta se ha encontrado en Baja California y Sinaloa, aunque en las últimas semanas se ha encontrado también en la Ciudad de México y el Estado de México, explicó. Estos datos van de enero al 12 de julio del 2021.

De los linajes detectados en México, la distribución porcentual: febrero 2020 a junio 2021, de un total de 15 mil 550 secuencias depositadas en Gisaid, se observa que la variante B.1.1.519, de importancia en nuestro país, es la que más se ha detectado; sin embargo, este resultado solo nos muestra el total de secuencias acumuladas desde el inicio de la pandemia, detalló.

“Ha disminuido mucho la variante 519 y ahora prácticamente tenemos la variante gamma y la variante alfa. Sigue siendo un gráfico de datos acumulados de las últimas ocho semanas epidemiológicas, sin embargo, ya empezamos a ver un desplazamiento de la variante 519”, comentó. En su presentación, Ramírez destacó que en la semana 22 de la presencia de la variante de preocupación gamma (39 por ciento), alfa (22 por ciento) y delta (11 por ciento), las cuales han desplazado de manera general a B.1.1.519 (17 por ciento) en el país.

De manera específica, sobre el estado de Sinaloa, informó que en la semana 15 se observó una disminución gradual en la proporción de variantes de interés en México B.1.1.519 hasta llegar al 23 por ciento en la semana 22. En la semana 22 hubo un 31 por ciento de alfa y un 21 por ciento de delta y 21 por ciento de gamma, con un total de 42 muestras secuenciadas. Para la semana 23 solo hubo 21 muestras secuenciadas y 38 por ciento fueron alfa, 19 por ciento de delta y 38 por ciento de gamma. En la semana 24 solo hubo siete muestras secuenciadas y cinco correspondieron a delta.

Leer más: Coparmex pide mantener mando civil de la Guardia Nacional y no militarizarla

“Sin embargo, es necesario aumentar el número de muestras para tener un análisis más robusto”, dijo. Cabe señalar que esta variante delta se observa mayormente en la Ciudad de México y el Estado de México, y si bien también en Sinaloa y Baja California Sur, en estos dos estados se tienen pocos datos, explicó. Otro dato importante que dio a conocer es que se ha detectado en vacunados con Pfizer (la vacuna que más se ha aplicado) la presencia de delta en menores de 40 años.

Se mueven por México

La Organización Panamericana de Salud detectó cerca de 24 variantes que se distribuyen en los 32 estados.

La historia de los niños indígenas que 'Anne with an E' no terminó de contar