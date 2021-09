Latinos que limpiaron escombros del 9/11 aún tienen secuelas de salud

Han pasado 20 años desde el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, el mayor ataque a la seguridad en el mundo occidental. Miles de personas murieron ese día, pero otros miles padecen hasta ahora las secuelas en su salud.

Estas secuelas se han presentado sobre todo en las personas que se dedicaron a remover los escombros que el derrumbe dejó en la zona cero, muchos de ellos son hispanos, como Franklin Anchaua, un migrante que limpió toneladas de polvo de oficinas, apartamentos y en una parroquia del bajo Manhattan.

En entrevista para la Agencia AP, contó que evitaba los hospitales luego de presentar molestias tras la limpieza debido a que en Estados Unidos estaba como ilegal.

Tuvo que ir al hospital cuando el malestar fue demasiado. Tanto el como otros limpiadores de la Zona Cero han solicitado a los Estados Unidos el estatus migratorio legal como compensación por el arduo trabajo realizado en limpieza y por los efectos negativos en la salud.

A dos décadas de los atentados, él y otro grupo de limpiadores siguen en protestas para obtener el estatus legal, pero muchos otros han abandonado esta lucha.

“Es difícil encontrar trabajo aquí sin estatus migratorio”, dijo Anchaua. “Los abogados que nos ayudaron hace tiempo nos dijeron que nos llegarían nuestros papeles, pero mire, 20 años después y no tenemos nada”, dijo el peruano a The Associated Press.

Señaló que muchos migrantes no pidieron un estatus legal tras los atentados por temor a ser deportados, ignoraban que había este tipo de apoyos o temían la deportación.

Enfermedades que se presentaron en los limpiadores del 11/09

Los resultados de los análisis a las 27 mil personas ligadas al atentado del 11-S muestran la siguiente escala de enfermedades:

Asma – 28%

Sinusitis – 42%

ERGE – 39%

Lesión pulmonar – 42%

Agentes de policía diagnosticados con depresión – 7%

También, agentes de policía diagnosticados con estrés postraumático – 9%

Finalmente, agentes de policía diagnosticados con trastornos de pánico – 8%

Trabajadores de limpieza con depresión – 28 %. También presentaron estrés postraumático – 32% y trastornos de pánico – 21%

Cerca del 100% de trabajadores y rescatistas sufre de asma, sinusitis y reflujo gastroesofágico al mismo tiempo

Leer mas: Quienes no reciben la vacunación completa tienen 11 veces más probabilidades de morir por Covid-19