Lavarse las manos supera a los desinfectantes para las manos

Estados Unidos.- Lavarse las manos de forma adecuada con jabón y agua es una de las mejores formas de protegerse durante la temporada de resfriados y gripe, asegura un experto.

Mójese las manos con agua, añada jabón, cubra todas las superficies, y frote con vigor durante unos 20 segundos. Ese es el consejo del Dr. Roland Newman II, médico de medicina familiar en Penn State Health en Hershey, Pensilvania.

"Lo que el jabón hace cuando usted se frota es liberar todas las partículas de sucio y gérmenes de la superficie de la piel", señaló. "Se vinculan con la espuma del jabón y cuando usted se enjuaga el jabón, todos esos gérmenes y basura desaparecen".

La temperatura del agua no importa. Lo importante es el tiempo que pasa frotando y enjuagando de forma adecuada, explicó Newman.

Si usted está en una situación en que no es posible lavarse las manos, use un desinfectante de mano con un contenido de alcohol de un 60 a un 95 por ciento, sugirió. Simplemente tenga en cuenta que no es tan efectivo como el jabón y el agua.

Puede tener desinfectantes de manos en lugares como el coche, la mochila o el escritorio. Pero como tienen una base de alcohol, guárdelos lejos de los niños. Los niños solo deben usarlos bajo la supervisión de un adulto, aconsejó Newman.

Aunque dijo que la mayoría de las afirmaciones de los desinfectantes de manos de que eliminan un 99 por ciento de las bacterias y gérmenes son reales, algunos gérmenes son resistentes. "No todos los desinfectantes son efectivos contra los norovirus y algunas bacterias relacionadas con la atención de la salud", advirtió Newman en un comunicado de prensa de Penn State Health.

"Para la persona promedio, [los desinfectantes] son muy cómodos, y creo que tienen un rol en la higiene de las manos", señaló.

Pero añadió que es importante recordar que los desinfectantes de mano no sustituyen a un lavado de manos adecuado.

"Lavarse de forma adecuada con jabón y agua puede en realidad eliminar más gérmenes de sus manos y, dependiendo de con qué entre en contacto, algunas sustancias químicas", afirmó Newman.