Le sacan tapón de cerumen de oído y queda con la cara paralizada

Estados Unidos.- Una mujer de más de 70 años fue a su médico para que le sacara un tapón de cerumen, y acabó con una parálisis permanente en la cara. Los médicos afirman que se trata de un evento extremadamente raro.

El informe de caso fue descrito por médicos británicos en la edición en línea del 19 de diciembre de la revista JAMA Otolaryngology--Head & Neck Surgery.

"Una mujer de más de 70 años fue a su médico general con un tapón de cerumen [cera en los oídos] en el oído derecho", escribieron Muhammad Nayeem Ahmed, de la Universidad de Leeds, y sus colaboradores.

Un enfermero del consultorio del médico había intentado dos veces "lavar" el cerumen de cada oído usando una jeringuilla llena de líquido, un procedimiento estándar que se conoce como irrigación del oído.

Pero poco después la mujer se quejó de dolor y de pérdida auditiva en su oído izquierdo, junto con una secreción que contenía pus y sangre.

Enviaron a la paciente a un especialista en otorrinolaringología, que examinó sus oídos y descubrió una infección grave en la parte externa del canal auditivo. Le recetaron gotas medicinales para el oído a la mujer, para ayudar a aliviar la afección.

Pero volvió "de urgencia" tres días más tarde, dijeron los autores del informe. Su cara parecía estar parcialmente paralizada en el lado izquierdo, incluyendo una incapacidad de cerrar el párpado y "un movimiento débil [de la boca] al sonreír".

Un examen posterior reveló un tímpano perforado, y la mujer recibió terapia con antibióticos.

La infección del oído al final se resolvió. Pero "tres años más tarde, la parálisis facial izquierda y la pérdida auditiva de la mujer" todavía no habían sanado del todo, señaló el grupo de Ahmed, incluso tras intervenciones como ejercicios de rehabilitación facial y el uso de inyecciones de Bótox.

El tímpano perforado tampoco sanó del todo, y ahora la mujer usa un audífono, según el informe.

Los autores del informe enfatizaron que "en la literatura, solo ha habido informes esporádicos de complicaciones graves por el uso de jeringuillas en el oído". Además, hasta donde sepan, este es apenas el segundo caso jamás reportado de parálisis facial vinculado con el procedimiento común.

El primer caso se resolvió con el tiempo, de forma que la desafortunada complicación de la mujer "es el primer informe en la literatura, hasta donde sepamos, de una parálisis facial permanente" en este contexto, escribió el equipo de Ahmed.

Y aunque muchas personas se someten a un "lavado" del cerumen rutinariamente, la práctica común sigue siendo tema de debate, anotaron los autores del estudio. De hecho, las directrices recientes para la práctica clínica publicadas por la Academia Americana de Otorrinolaringología -- Cirugía de Cabeza y Cuello (American Academy of Otolaryngology--Head and Neck Surgery) reconocen que todavía no hay suficientes datos para orientar a los médicos en el uso de la técnica.

Foto ilustrativa.

El equipo británico enfatizó que aunque las complicaciones graves tras la irrigación del oído son raras, en este caso "tuvo consecuencias graves, permanentes y que cambiaron la vida" de la mujer implicada.

Por ese motivo, es "importante documentar este tipo de caso, porque contribuyen al debate sobre el método óptimo para el tratamiento [de los tapones de cerumen]", explicó el equipo.

Sin embargo, un experto de EE. UU. que no tiene conexión con el nuevo informe dijo que este caso raro no debe alarmar a los pacientes.

El Dr. David Hiltzik es director de cirugía de cabeza y cuello del Hospital de la Universidad de Staten Island, en la ciudad de Nueva York. Cree que "el resultado descrito es excepcional".

Aun así, "habla de la necesidad de atención especializada" cuando se realicen procedimientos como la irrigación del oído para la eliminación del cerumen.

El informe "recuerda tanto a los pacientes como a los médicos que deben tomar incluso las afecciones y procedimientos más comunes en serio", añadió Hiltzik. "Aunque este es un resultado muy poco probable, los pacientes deben comprender la necesidad de hacer preguntas y de buscar una atención de alta calidad".