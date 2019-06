Leche materna, alimento completo para un óptimo desarrollo

México.- La leche materna aporta al recién nacido la cantidad necesaria de proteínas y vitaminas necesarios para el desarrollo, además ayuda a reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, alergias y a largo plazo previene el desarrollo de diabtes tipo II y obesidad. Además, está documentado con pruenas científicas que los niños alimentados con leche materna sobresalen en pruebas de desarrollo intelectual y motor.

Leche materna tiene más de 400 elementos, todos benéficos para el buen crecimiento del bebé, por lo que ninguna fórmula láctea puede sustituir las ventajas de este alimento, indicó Leticia de la Rosa Ruiz, coordinadora del Programa de Lactancia Materna y del Banco de Leche Humana del Hospital General de México (HGM).

Informó que la leche materna tiene más de 400 elementos, todos benéficos para el buen crecimiento del bebé, por lo que ninguna fórmula láctea puede sustituir las ventajas de este alimento.

Asimismo, destacó que la mujer que amamanta, reduce el riesgo de padecer cáncer de mama, ovario y diabetes. “Por eso es tan importante que las madres amamanten a sus hijos. Si por alguna condición médica hay una separación madre-bebé, se recomienda a la mujer iniciar de inmediato la extracción manual y continua de la leche, a fin de estimular su producción”, subrayó.

Indicó que el Banco de Leche Humana del HGM es reconocido a nivel nacional por la calidad en sus procesos de obtención y conservación de este alimento. De la Rosa Ruiz mencionó que es necesario hacer conciencia en la población femenina de la importancia de la donación de leche humana, ya que es un alimento indispensable para los bebés prematuros quienes, a veces, no pueden ser amamantados por sus madres por cuestiones de salud.

oda mujer que tiene un niño menor de un año puede convertirse en donadora de leche humana, sin ningún problema, ya que está demostrado que mientras más estimulación exista, mayor es la producción de leche.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el crecimiento, el desarrollo y la salud sean óptimos, hay que alimentar a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de vida.

Por "lactancia materna exclusiva" se entiende no proporcionar al lactante ningún alimento ni bebida (ni siquiera agua) que no sea la leche materna. Se puede, no obstante, darle gotas o jarabes (vitaminas, minerales y medicamentos).

La leche materna es el alimento idóneo para el crecimiento y el desarrollo sano del bebé; además, la lactancia materna forma parte del proceso reproductivo, y tiene importantes repercusiones para la salud de las madres.