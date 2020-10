Lesiones al ejercitarse

“Necesitamos hacer ejercicio o estar activos para tener una buena salud. Es buenísimo que la gente esté creando hábitos de realizar ejercicio dentro de su casa. El ejercicio es vida, no podemos estar sin hacer ejercicio”, afirma Juan Leonel Ramírez Hernández, licenciado en Fisioterapia, con especialidad en rehabilitación deportiva y osteopatía. Pero al ejercitarse, siempre hay algún riesgo de lesionarse. El especialista en esta ocasión explicará cuáles son las lesiones más frecuentes al hacer ejercicio y algunos consejos para evitarlas.

En alguien que no es deportista, de alto rendimiento, que no es atleta, sino una persona normal que realiza ejercicio para mantener su salud y estar en forma, “las lesiones más frecuentes que presentan al ejercitarse se tienen lo que son las caídas, que provocan desde esguinces, fracturas”, expresa, que se caen en casa o en el sitio donde están ejercitándose. Y también sobrecargas musculares, que los pueden llevar hasta un desgarre o una distensión. El desgarre muscular es cuando las fibras musculares se rompen, hay distintos grados, tenemos 1, 2 y 3. El grado 1 es una pequeña ruptura, el grado 2 ya es una ruptura un poco más fuerte y el grado 3 ya es una ruptura total y requiere cirugía. Y la distensión muscular es el sobreestiramiento del músculo.

Así como también las lumbalgias, que son los dolores de espalda baja; o en la espalda alta.

“Se dan sobre todo porque no saben o no teniendo una buena preparación. Quieren hacer todo sin la ayuda de un profesional que los esté capacitando, los esté llevando de la mano para poder hacer el ejercicio, o que trabajan con pseudoprofesionales”, manifiesta Ramírez Hernández.

Se dan más en una edad adulta, personas de entre los 20 a los 40 años, que es cuando la gente está más activa físicamente. Quieren hacer de más y no solo lo necesario para fortalecer ese grupo muscular o esa zona.



Consejos

Algunos de los consejos que comparte el especialista Juan Leonel, serían:

Iniciar de menos a más. “No querer ponernos en un día todo lo que no hemos hecho en años”, indica. Empezar y hacerlo de una manera progresiva. Desde lo mínimo, he ir avanzando semana tras semana, poco a poco, y a como nos de el cuerpo la posibilidad, nosotros sabemos cuando podemos y cuando no.

Hay unos tipos de masajes que se llaman de descarga muscular, para deportistas. Son masajes que ayudan mucho a optimizar el músculo, a relajar las zonas musculares que hayamos trabajado ya arduamente. “Va a ayudarte a que el músculo vuelva a tener la misma capacidad de alargarse y acortarse”, declara el fisioterapeuta, y vas a poder realizar nuevamente ejercicio sin problema.

Se le dice comúnmente calentamiento, pero lo que tenemos que hacer es iniciar activando el músculo, ¿y cómo lo activas? Caminando, moviéndote de un lado al otro, subir y bajar un poquito las escaleras, hablando de ejercicio en casa. De activación pueden ser 5 a 10 minutos.

Posterior a esto ya estiras el músculo,. No es bueno llegar estirando directamente el músculo. El tiempo que debe durar el estiramiento ya depende de lo que se vaya trabajar es lo que se debe enfocar más en estirar.

Igual de importante es al final del ejercicio realizar también de nuevo ejercicios de estiramiento del músculo, igualmente de 5 a 10 minutos. Aquí no es necesario la activación, eso es para el momento de iniciar a ejercitarse.

“Estos ejercicios van a hacer que el músculo tenga muchísimo menos probabilidades de lastimarse”, comenta Ramírez Hernández.

Esforzarse en manejar la técnica del ejercicio de una manera casi casi perfecta y realizar la actividad estando siempre bien concentrados. Porque muchas veces estamos más concentrados en ver si suena el celular, en si pasó el perro (si estamos en casa), cualquier cosa, y es cuando pasan los accidentes. “Hay que enfocarnos en lo que estamos haciendo. Hay un numeroso número de fracturas porque no tienen las precauciones debidas”, finaliza el especialista Juan Leonel Ramírez.