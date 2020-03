Limpia tu rostro para protegerlo de gérmenes y bacterias

México.- Siempre, sea o no bajo contingencia sanitaria como ahora por el coronavirus, la piel del rostro debe limpiarse de manera adecuada con ello se eliminan bacterias y otros gérmenes que se pudieran alojar en ella y llegar a nuestro sistema a través de la boca, ojos o nariz.

Existen puntos a tomar en cuenta para lograr una adecuada limpieza del rostro, pero recuerda que ante el coronavirus lo mejor es no tocarse la cara sobre todo si no te has lavado las manos.

Para comenzar, lo primero que debes tener en cuenta es que la rutina de limpieza debe hacerse dos veces al día una por las mañanas y otra antes de dormir para eliminar el maquillaje.

Comienza con la exfoliación. Esto ayuda a purificar el estado de la piel y es apropiado para el aseo. Para la exfoliación se puede utilizar arcilla que ayuda a eliminar las impurezas que se puedan tener en el rostro.

Maquillaje. Mantener limpios los aplicadores de maquillaje ayuda a que las bacterias no se acumulen en ellos, para ello, antes de aplicar el maquillaje debes tener el rostro limpios al igual que las manos.

Recuerda que lo más importante es dejar de tocarte el rostro, sobre todo si no te has aseado las manos de manera adecuada con agua y jabón.