Llama Hugo López-Gatell a tener cautela ante resurgimiento de pandemia de Covid-19

Ciudad de México.- La noche de este 4 de diciembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pidió a los mexicanos que extremen y procedan con cautela en su vida diaria ante el resurgimiento de la pandemia de Covid-19 en México, más en las ciudades en donde se presenta una propagación rápida.

En Palacio Nacional se refirió al decálogo que presentó en la Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el Covid-19 y dijo que el Ejecutivo federal realizó un llamado respetuoso a la población, pero en particular, a las personas que habitan en la Ciudad de México para tener durante todo el periodo de diciembre una mayor conciencia del riesgo que representa esta enfermedad.

Lo importante, destacó que las personas lleven a cabo su vida diaria con caudela y estar observando en la actividad diaria para cuidarse y no aumenten los contagios a una velocidad excesiva (No es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos: Hugo López Gatell).

Asimismo, dijo que era esperado el aumento de contagios, debido a que desde inicio del mes de octubre comenzó a repuntar la pandemia, inicialmente en los estados del norte y luego en el centro de México.

Pero se han presentado cambios en la distribución en el número de contagios, ante un pandemia activa que está presente en las entidades federativas.

La pandemia no se ha acabado y tiene momentos de resurgimiento y de incremento, lo importante es disminuir el riesgo de contagiar y de ser contagiados, recomendó el funcionario federal.

Insistió en utilizar las medidas disponibles para México, que son las medidas generales de salud pública, sana distancia, lavado de manos, usar el cubrebocas en lugares cerrados y si presentan sintomas de dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, entre otros, deben de acudir al hospital para atencioón inmediata (Experto de la UNAM asegura que vacuna contra covid-19 no resolverá la crisis sanitaria).

También recomendó usar los teléfonos locales de los servicios de salud o números específicos de contacto, así como el número universal 911.

López-Gatell se refirió en particular a la Ciudad de México e insistió a la población a que acudan a los espacios instalados como mecanismo de deteccion de Covid-19.

Las ciudades grandes, las zonas pobladas y con movilidad tienen propagación rápida de la enfermedad y una menor posibilidad de frenar los contagios a corto plazo, que es el fenómeno que técnicamente se llama la inercia poblaciónal de transmisión, que corresponde a las zonas muy pobladas.

Por ello, las ciudades tardan lograr el control y se prevé una expansión hospitalaria en la capital del país.