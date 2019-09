Llegar siempre tarde; el secreto del éxito y la felicidad

La puntualidad es una características que asociamos con es profesionalismo y es un rasgo “positivo” que añade una cualidad de responsabilidad a las personas, pero, según la ciencia, si sueles llegar tarde, probablemente eres un poco más feliz que los demás.

si vives constantemente en una lucha brutal contra el reloj, puede ser esta una señal psicológica de que, inesperadamente, era un poquito más feliz que las demás personas.

La parcial o total incapacidad de llegar a tiempo a cualquier cita es señal de que no se es bueno para hacer estimaciones temporales, o calcular el tiempo de sus labores.

Diana Delonzor en su libro Never Be Late Again explica que esto se debe al tipo de personalidad, y hay gente, que de verdad tiene problemas para procesar el paso del tiempo, y esto concuerda con los estudios realizados por el psicólogo Jeff Conte.

Diana Delonzor comenta en un libro llamado según The Tab que esto se debe a que las personas copo puntuales son, por lo general, más optimistas.

Por ejemplo una tarea que razonablemente te llevaría unos 50 minutos en completar, ellos te dirán que lo pueden hacer en 30 min.

Foto temática: Pixabay

A pesar de prometer cosas que probablemente no vas a cuplir puede ser una falta de respeto, pero esa actitud entusiasta frente a la vida puede llegar a ser útil.

Supuestamente la personas impuntuales son más resistentes al estrés ante las fechas de entregas y trabajar bajo presión, ahí que sean personas exitosas.

Personas que logran mantenerse más relajadas en una situación estresante pueden encontrar soluciones más fácilmente, ya que el estrés no nubla su juicio.