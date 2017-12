Lo que debes saber sobre la hepatitis C

La hepatitis es un término general para la inflamación del hígado, el órgano del cuerpo encargado de descomponer los desechos de la sangre, cuando este se inflama no trabaja bien al eliminar dichos residuos, ocasionando que se acumulen en la sangre y en el tejido. Existen cinco virus de hepatitis (A, B, C, D, o E).

la hepatitis C es causada por un virus que puede ser contraído por el contacto con la sangre, este tipo puede tardar varios años en dar síntomas, por lo que las personas pueden vivir muchos años con el virus. Es una enfermedad crónica, es decir, no tiene cura. De no tratarse puede ocasionar cirrosis y cáncer hepático.

La hepatitis C puede ser transmitida a través de agujas y procedimientos inseguros de cuidado de la salud, como transfusiones sanguíneas.

Las personas en riesgo de hepatitis C son aquellas que:

Se inyectan drogas ilícitas o comparten agujas con alguien que tiene hepatitis C

Han estado sometidas a diálisis renal durante mucho tiempo

Tienen contacto frecuente con sangre en su trabajo (por ejemplo, un trabajador de la salud)

Tienen relaciones sexuales sin protección con una persona que padece hepatitis C

Nacieron de una madre infectada con hepatitis C

Les hicieron un tatuaje o acupuntura con agujas que no se desinfectaron apropiadamente después de haber sido utilizadas en otra persona (el riesgo es muy bajo con profesionales que tengan una licencia o permiso para hacer tatuajes o acupuntura)

Recibieron un trasplante de órganos de un donante con hepatitis C

Comparten elementos de uso personal, como cepillos de dientes o máquinas de afeitar, con alguien que tiene hepatitis C (menos común)

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se estima que en el mundo existen 71 millones de personas infectadas, en México para el 2016 se calculaba que 62 mil 700 personas padecían cirrosis hepática causada por la hepatitis C.

Las hepatitis virales causaron 1.34 millones de muertes en 2015, un número comparable a las muertes causadas por tuberculosis y superiores a las ocasionadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Tan solo en 2015, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existían alrededor de 130 a 150 millones de personas que padecían infección crónica por el virus de hepatitis.

El virus de la hepatitis C no se contagia por contacto casual, como tomarse de las manos, besarse, toser o estornudar, amamantar, compartir utensilios de comida o vasos para beber.

