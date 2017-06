Lo que las mamás deben hacer para estar sanas

¿Sabias que cuidar de ti misma te hace ser una mejor mama? Si cuidas de tu persona, comes de manera balanceada, haces ejercicio, te das tiempo para ti, esto resultara en una autoestima mas sana, y también un cuerpo y una mente mas saludable.

Ademas de todo esto, !estas educando con el ejemplo! Esta mas que comprobado que los niños aprenden con lo que ven, no con lo que escuchan.

Te comparto unos tips para incorporar mas actividad física a tu día.

Al despertar, date un momento para ti

Empieza tu día agradeciendo, orando, meditando, leyendo, lo que sea que te traiga un poco de paz y tranquilidad. Después estírate sintiendo cada músculo de tu cuerpo, observase en el espejo y !sonríe!

Haz una cita contigo

Ya sea ya que dejaste a los niños en la escuela, después del trabajo o en cualquier momento del día que te sea posible, haz un espacio y dedicalo a hacer ejercicio. Si tienes 15, 20 minutos, una hora o mas, prográmate como si fuera una cita con alguien muy importante, regalate ese tiempo de actividad física y disfrutalo.

Usa mas tus músculos

No me refiero a que pases horas en el gimnasio, sino que uses mas tu cuerpo como herramienta de lo que normalmente lo hacemos, por ejemplo, busca un estacionamiento no tan cercano, carga las bolsas del super, si estas trabajando en un escritorio manden tu postura derecha y contrae el abdomen, levántate y has estiramientos seguido así como varias series de sentadillas u otro ejercicio.

Busca pequeños momentos para ejercitarte

Si tienes un horario de oficina o estas a cargo de algún comercio, o en tu casa con muchas labores, busca espacios de 5-10 minutos en los que puedas hacer algo de ejercicio. Se ha demostrado científicamente que ese tipo de ejercicio (series pequeñas repetidas varias veces al día) traen el mismo beneficio que hacerlo seguido. Puedes incorporar ejercicios como desplantes, lagartijas, sentadillas, abdominales, e incluso tener un par de mancuernas cerca y utilizarlas.

Recuerda que tu primer amor debes ser tu mismo, si te das ese momento y espacio para ti, te veras bien, te sentirás mejor, tu humor mejora y todos en casa estarán mas felices.



Estar sano se trata de conectar mente, cuerpo y espíritu. A moverse!

[email protected]