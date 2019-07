México.- Cuando tomas el café de la mañana no piensas en cómo actúa sólo sientes cuando surte efecto. Muchas personas sienten que no pueden comenzar sus actividades diarias si no se toman una buena dosis de cafeína dado que el café tiene un efecto activante o reactivante.

Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando consumes café ya que debido a sus componentes químicos, esta sustancia puede alterar el funcionamiento de este órgano super importante del cuerpo.

Se estima que tres mil millones de tazas de café se disfrutan cada día en todo el mundo

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y síguenos

Los efectos de la cafeína en el cerebro comienzan a sentirse 15 minutos después de la ingesta y suelen durar hasta seis horas. El café activa el rendimiento mental, a mantenernos despiertos y alertas esto se debe a que bloquea la capacidad de los receptores de adenosina que son las moléculas que inducen al sueño.

Incrementa la dopamina, el neurotransmisor del placer, esta propiedad del café puede hacer que se desarrolle una tendencia adictiva a la sustancia por que el consumo debe ser controlado. La adicción se genera debido a que el consumo habitual termina produciendo niveles de tolerancia que obligan a beber mas cantidad de cafeína en o por periodos más frecuentes para sentir el mismo efecto que se tenía en un principio.

Efectos beneficiosos del café

Aumenta la vigilia y ayuda a disminuir el cansancio

Favorece la capacidad de enfocarse y de aprendizaje, esto se debe que el cuerpo no se enfoca en combatir al cansancio, dado que el café ya se ha encargado de ello y aumenta la capacidad de consciencia del individuo.

Efecto protector contra ciertas demencias. Diversos estudios han indicado que beber café ayuda a prevenir el alzheimer y párkinson.

Acelera el metabolismo. Aumenta la capacidad de excitación fisiológica del organismo por lo que se recomienda beber café antes de realizar ejercicio para descomponer la grasa con facilidad

Como se recalcó al inicio, el consumo de café debe ser moderado, si se siente una dependencia a la sustancia se debe evitar el consumo, o sustituirlo por bebidas descafeinadas.

Un estudio de la Universidad del Sur de Australia (UniSA) encontraron la respuesta: más de 6 tazas al día pueden tener consecuencias graves para la salud como el aumento en 22 por ciento del riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca.