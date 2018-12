Lo que los hombres deben saber sobre el colesterol

Las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas en el mundo. Se estima que cada año cobran la vida a 17 millones de personas. Una de sus causas es la acumulación de colesterol en las arterias y para controlar esta enfermedad esto es lo que los hombres y también las mujeres deben conocer.

El colesterol alto, un grave factor de riesgo de la enfermedad cardiaca, puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres, y es común que los niveles de colesterol aumenten con la edad. Pero, con frecuencia, es un problema para los hombres a una edad más temprana que para las mujeres.

Un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology encontró que los hombres con una aptitud aeróbica inferior a la óptima tienen un riesgo más grande de desarrollar colesterol alto a principios de la treintena, mientras que los hombres con una mejor aptitud aeróbica son propensos a evitarlo hasta mediados de la cuarentena.

Esto subraya la importancia de un programa regular de aptitud física que incluya al ejercicio cardiovascular. Tan solo 150 minutos por semana pueden reducir el riesgo de colesterol alto.

Información rápida sobre el colesterol:

Casi un tercio de los adultos de EE. UU. tienen unos niveles altos de lipoproteína de baja densidad (el colesterol LDL o malo), y 31 millones tienen un colesterol total alto. Menos de la mitad de los adultos con un colesterol LDL alto reciben tratamiento, y menos de un 30 por ciento lo tienen bajo control. El colesterol total alto duplica el riesgo cardiaco. La investigación también apunta a la genética como un factor en quién podría desarrollar un colesterol alto. Más de un 80 por ciento del colesterol que circula por el cuerpo es producido por el hígado, y no proviene de la comida.

Foto ilustrativa.

Dicho esto, sí se deben evitar las grasas trans, porque las grasas trans tienden a incrementar el colesterol y a aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca.

Todos deben conocer sus niveles de colesterol a partir de los 20 años de edad. Un sencillo análisis de sangre realizado tras un ayuno de 12 horas mide el colesterol total, el LDL, y el HDL (el colesterol bueno), que tiene beneficios protectores.

Si tiene altos el colesterol total, el LDL o los triglicéridos (otro tipo de grasa en la sangre), hable con el médico sobre cambios en el estilo de vida y quizá medicamentos para llevar sus niveles a la zona segura.