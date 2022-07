Lo que los suplementos y multivitamínicos pueden y no pueden hacer

Una dieta saludable y balanceada aporta las vitaminas y minerales necesarios para conservar una buena salud, sin embargo, a pesar de llevar una dieta adecuada, muchas personas recurren a los suplementos y multivitamínicos, pero ¿qué tan efectivos son?

Los nutrimientos obtenidos a través de la dieta se han relacionado con un menor riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, Alzheimer y algunos tipos de cáncer, pero una revisión de varios estudios indica que para este caso, los suplementos podrían no tener esa efectividad a largo plazo.

La verificación de 84 estudios previos, incluidos 52 estudios nuevos publicados desde 2014, realizada por un grupo independiente por encargo del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos (USPSTF, por sus siglas en inglés), buscó determinar si tomar suplementos de un solo nutriente (p. ej., ácido fólico, vitamina D, vitamina E), suplementos de nutrientes combinados o multivitaminas reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer o muerte prematura.

El resultado final del estudio del USPSTF fue publicado el 21 de junio en el Journal of the American Medical Association y en el se indica que no existe evidencia de que los multivitamínicos o suplementos individuales ayuden a prevenir enfermedades cardiovasculares o el cáncer en adultos sanos que no están embarazadas.

Tampoco se encontraron evidencias de que estas causen daños graves a la salud. Sin embargo, la USPSTF, indicó que debe evitarse la suplementación con betacaroteno debido al posible aumento del riesgo de cáncer de pulmón y muerte cardiovascular, se desaconseja también el uso de suplementos de vitamina E al no mostrar beneficio para proteger contra enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la muerte prematura.

Sin embargo, la revisión de los estudios dijo que en las circunstancias adecuadas, los multivitamínicos sí son de utilidad.

Los especialistas indicaron que los multivitamínicos o suplementos individuales pueden ser útiles en personas cuya alimentación no les permite alcanzar los límites de nutrientes adecuados.

Las mujeres embarazadas, por ejemplo, sí deberían usar suplementos de ácido fólico para ayudar a prevenir defectos del tubo neural, defectos de nacimiento que afectan el cerebro y la médula espinal.

Los veganos y vegetarianos deberían tomar multivitamínicos que los ayuden a obtener el yodo necesario que se encuentra en productos lácteos y mariscos. El yodo ayuda a producir hormonas tiroideas, así como vitamina B12.

Vegetariano o no, se recomienda que los adultos mayores de 50 años obtengan la mayor parte de su vitamina B12 diaria de un suplemento, como un complejo multivitamínico.

Si sigue una dieta baja en calorías para perder peso o sigue una dieta muy limitada, un suplemento multivitamínico y mineral puede proporcionar cierta cobertura de nutrientes.

Es necesario un suplemento diario de vitamina D para mantener un nivel suficiente de la vitamina en el torrente sanguíneo.