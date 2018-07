Lo que necesitas saber sobre alergias

Chilpancingo.- Las alergias son una reacción del cuerpo a una sustancia o agente externo; de no atenderse, aumenta la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias o pulmonares, principalmente en menores de cero a seis años de edad, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Guerrero.

Las alergias pueden ser desarrolladas por diversos factores como el consumo de algunos medicamentos, picaduras de insectos, animales domésticos, determinados alimentos y el exceso de humedad en el hogar.

El coordinador de Prevención y Atención a la Salud delegacional, Jesús Valdez Ortiz, indicó que el exceso de humedad ambiental favorece la presencia de ácaros (desencadenante común de asma en bebés), hongos y bacterias, organismos que pueden desencadenar graves problemas, como erupciones o dermatitis atópica. Propicia el crecimiento de moho, microorganismo con esporas que puede ocasionar afecciones respiratorias y que desarrolla alérgenos irritantes y, en ocasiones, sustancias tóxicas.

A la alimentación también puede ser parte que determine la presencia de las alergias, por lo que es de suma importancia que consuma los que correspondan a su edad.

El médico del Seguro Social remarcó que en la primera infancia es cuando se tiene que poner particular vigilancia y en caso de iniciar algunos síntomas, lo recomendado es acudir con el médico familiar, quien después de una valoración determinará si es o no necesario enviar al paciente a la especialidad. La automedicación no aliviará esta reacción del cuerpo.

Finalmente comentó que en el HGR No. 1 se cuenta con médicos especialistas, medicamentos y equipo para el diagnóstico y tratamiento integral en las alergias.