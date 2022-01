Lo que no debes decirle a una persona que tiene depresión

La depresión es un trastorno mental común que se caracteriza por un bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza que se asocian con alteraciones del comportamiento, actividad y pensamiento.

La depresión indica Clínica Mayo, no es algo que forme parte del proceso de envejecimiento y nunca debe tomarse a la ligera.

Cuando se convive con una persona con depresión, quizá sientas el deseo de hablar con ella/él para ofrecer tu apoyo y ofrecer consejo, sin embargo, esto puede resultar contraproducente, ya que es difícil ponerse en el lugar de la persona que la está padeciendo.

Dar consejos a una persona con depresión puede empeorar la situación y resultar contraproducente, por ello debes saber qué decir y qué no a alguien que tiene depresión.

Qué no decir a alguien con depresión

"Anímate", "Sé feliz", "Disfruta la vida"

Estas palabras resultan contraproducentes porque la persona con depresión no es capaz de disfrutar o animarse en estos momentos. No decide ser feliz o infeliz en ese momento, lo que puedes hacer es motivarla y darle apoyo para que recupere poco a poco la vida que tenía antes de la depresión.

"No aparentas estar deprimido"

Generalmente, una persona deprimida se esfuerza en poner buena cara para que los demás no lo noten, pero esto no quiere decir que emocionalmente estén bien. Muchas personas esconden la depresión por miedo a la incomprensión de los demás, por vergüenza o culpabilidad.

"Podría ser peor"

Lo que para una persona sin depresión podría ser un problema menor, para alguien con este padecimiento podría ser una montaña enorme que superar. Los problemas de una persona con depresión no pueden ser afrontados en ese momento de la misma manera en como los afrontaba antes de la enfermedad.

"Estás así porque quieres", "Si lo tienes todo ¿por qué estás así"?

La depresión no es algo que se elija. La persona no escoge estar deprimida, es una condición que no mejorará sin el tratamiento adecuado

"Todos tenemos problemas"

Se tiene la percepción de que las personas con depresión no se suelen preocupar por los demás, sin embargo, esto no es así, siguen preocupándose, pero se sientan tan mal y sin fuerzas. Si le dices estas cosas a una persona con depresión aumentará su vergüenza y culpa y sentirá que se está minimizando su dolor.

"Lo superarás" "Ya pasará"

Decir esto a una persona con depresión no ayuda en nada, ya que en ocasiones las personas con depresión suelen dar una visión optimista, pero en realidad no es de este modo.

Qué sí decirle a una persona con depresión

"No estás solo, si me explicas puedo ayudarte"

Estas palabras ofrecen compresión, pero al mismo tiempo reconoces que no tienes la manera de dar solución a la depresión, pero que estás preocupado/a y quieres ayudar.

"Estaré ahí si lo necesitas"

Estas palabras ofrecen escuchar, prestar atención, no juzgar y mostrar empatía. Puedes también preguntar cómo está o si quiere hablar al respecto.

"¿Qué puedo hacer para ayudarte?"

Quizá piensas que tienes la manera adecuada de ayudar a una persona con depresión, pero puede ser que eso no sea lo que necesita, por ello debes preguntar antes "cómo puedo ayudarte" para saber exactamente lo que debes hacer.

"¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? ¿Hay algo que te preocupa?"

Muéstrale que te preocupas, que percibes que no está bien y ofrécele un espacio para hablar si así lo desea.

"Me preocupa verte de esta forma y me gustaría ayudarte, ¿te gustaría hablar con un psicólogo/médico?

Estas palabras son sumamente importantes, ya que lo motivan a reconocer el problema y a buscar ayuda profesional para poder superar la depresión de una manera segura.

"No es tu culpa sentirte así"

Esto valida sus sentimientos. La persona con depresión no ha elegido estar deprimida y culpabilizarlo genera más estigma.

Lamentablemente, la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir reticencia a buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores, entre ellos:

Problemas de memoria o cambios en la personalidad

Dolores físicos

Fatiga, pérdida del apetito, problemas del sueño o pérdida del interés en el sexo, que no son resultado de una enfermedad ni de un medicamento

Querer quedarse en casa con frecuencia, en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas

Pensamientos o sentimientos suicidas, en especial en los hombres mayores

