Lo que no debes hacer tras recibir la vacuna contra Covid-19, según los CDC

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en Inglés) ha emitido algunas recomendaciones sobre lo que no se debe hacer tras recibir una vacuna contra la Covid-19.

Los CDC indican que es posible que las vacunas tengan algunos efectos secundarios, pero que estos son señales normales de que el cuerpo está generando protección.

Los CDC indican que es posible que muchas personas tengan preocupaciones acerca de las vacunas, sin embargo, indican que el proceso de producción y de seguridad de las vacunas son los mismos que se utilizan para otras vacunas.

La aplicación de vacunas contra la Covid-19 es una de las principales maneras en las que se puede hacer frente a la pandemia y esta ha comenzado en diversas partes del mundo con la utilización de vacunas de diversas nacionalidades.

Las recomendaciones sobre que no hacer tras recibir la vacuna contra la Covid-19 son las siguientes:

No preocuparse de que la vacuna lo enferme

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indica que ninguna de las vacunas contiene el virus vivo, lo que hace imposible que puedan producir la enfermedad a quien las recibe.

Explican que la vacuna contiene únicamente la proteína del virus que ayuda al cuerpo a producir la respuesta inmunitaria necesaria, explicó Anthony Fauci, asesor médico principal del presidente y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Se deben esperar algunos efectos secundarios

Fauci indica que los efectos secundarios que se pueden presentar tras la aplicación de una vacuna contra la Covid-19 son normales en el cuerpo y son señal de que la vacuna está surtiendo efecto.

Agregó que estos efectos secundarios no son tan fuertes como para impedir actividades diarias.

Estos efectos secundarios incluyen: dolor en el brazo donde se aplicó la vacuna acompañado de hinchazón,, en el resto del cuerpo se puede tener fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.

Qué hacer si siente dolor

En caso de que se presenten molestias como las anteriores mencionadas, los CDC indican que se puede aplicar un pañuelo fresco y húmedo sobre el área y ejercitar el brazo donde se recibió la vacuna.

En caso de que se presente fiebre se recomienda beber muchos líquidos y vestirse cob ropa ligera.

En caso de sentir dolor fuerte, se debe preguntar primero a un médico sobre la posibilidad de tomar analgésicos, los analgésicos que pueden ser de utilidad son los de venta libre como el ibuprofeno o aspirinas.

Fauci indica que estos medicamentos generalmente no interfieren con la efectividad de la vacuna y se pueden usar siempre y cuando no se tengan razones médicas previas para no hacerlo, sólo recomienda no usarlos antes de la vacunación.

Cuándo se debe llamar al doctor

Los CDC recomienda que si el dolor, enrojecimiento o la sensibilidad en el área de aplicación de la vacuna no mejoran o aumentan 24 horas después de haber recibido la vacuna, se debe consultar al médico.

También se debe llamar al médico si los efectos secundarios no desaparecen luego de unos días.

En caso de que los efectos secundarios continúen cuando sea tiempo de tomar la segunda dosis de la vacuna, se debe hacer para lograr su efectividad, a menos que esto sea desaconsejado por un médico.