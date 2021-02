Lo que opinan los médicos sobre la ivermectina y su uso en contra la Covid-19

Hasta el momento no se ha realizado un dictamen oficial acerca del uso de la ivermectina contrala Covid-19, los estudios clínicos continúan para determinar si este medicamento es eficaz o no contra la enfermedad.

Este medicamento es ampliamente utilizado para el tratamiento de los parásitos y se ha incluido en el plan de tratamientos para el tratamiento de la Covid-19 sobre todo en América Latina y es recomendada por médicos particulares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La Organización Mundial de la Salud aún continúa con el estudio de la ivermectina para el tratamiento de la Covid-19 y prevé decidir sobre su uso próximamente.

La ivermectina preocupa a la comunidad médica ya que su uso desmedido se realiza bajo el pensamiento de que ayuda a prevenir el contagio, lo que no es verdad.

De acuerdo a María Von Kerkhove, la jefa técnica del equipo anticovid de la OMS, dijo que “No hemos dado una recomendación para el uso de la ivermectina, pero estamos siguiendo con atención las investigaciones que se están realizando y que han mostrado algunos resultados prometedores”.

El uso de este medicamento, indica la OMS sólo recomienda este medicamento en medios hospitalarios y que no debe usarse por cuenta propia del paciente.

El estudio de la OMS aún no logra determinar si la ivermectina es útil o no contra la Covid-19. Tras el término del estudio, se podría determinar la utilidad o no, esta determinación podría darse en las próximas semanas, dijo Von Kerkhove.

Leer mas: Qué medicamentos falsificados detectó Cofepris para tratar el Covid-19

En la actualidad hay datos relativos a mil 500 pacientes a los que se ha administrado la ivermectina en el marco de once estudios y se esperan datos de otros siete mil infectados en 56 estudios adicionales, dijo a EFE la especialista.

Dijo que el problema es que existen muchos ensayos pequeños que dan resultados sumamente confusos y que podrían desanimar a la comunidad pero otros que son científicamente válidos. Con una evaluación más amplia, la OMS estará segura de que lo que recomiende estará fundado en pruebas.

Se refirió a que en mucjas publicaciones de prensa se hace referencia a estudios in vitro que podrían dar resultados en muestras del virus, pero eso podría no replicarse en los humanos.

Leer mas: Medicamento económico contra los piojos puede ser útil para disminuir mortalidad por coronavirus

Por su parte, Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que algunos medicamentos son seguros y bien tolerados en la mayoría de las veces pero en otras pueden tener efectos adversos. El uso extendido de un medicamento, en función de una corazonada, no es lo mejor”, concluyó Ryan.

Hasta el momento, los únicos medicamentos avalados por la OMS para el tratamiento de la enfermedad es la dexametasona pero únicamente en casos críticos y en pacientes hospitalizados.