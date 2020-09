Lo que se sabe de las enfermedades en voluntarios de vacuna de AstraZeneca

Estados Unidos.- Una segunda paciente que participa en en el estudio de una vacuna contra coronavirus de AstraZeneca y la Universidad de Oxford dio positivo a una enfermedad neurológica inexplicable de acuerdo a medios estadounidenses. Esto es lo que hasta el momento se sabe de los dos casos:

Los casos se han presentado en Inglaterra y Estados Unidos ambos en mujeres y en ambos se ha detectado una enfermedad neurológica inexplicable, en el primer caso se detectó mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

AstraZeneca ha dicho que se estima tener una efectividad del 50 por ciento en su vacuna de estudio.

En el primer caso, AstraZeneca dijo que la mujer padecía esclerosis múltiple no diagnosticada lo que podría explicar la mielitis. Aunque no se ha dado a conocer el diagnóstico de la segunda mujer, el diario New York Times ha indicado que también podría tratarse de mielitis transversa.

De acuerdo a la publicación del NYTS la segunda mujer presentó la enfermedad al recibir la segunda vacuna de prueba. La mielitis transversa puede causar debilidad, dolor muscular, parálisis, problemas sensoriales o disminución de la vejiga y el intestino.

La mielitis transversa puede aparecer por distintas causas incluso infecciones y trastornos del sistema inmunitario que atacan los tejidos del cuerpo. También puede ser ocasionada por otros trastornos de la mielina, como la esclerosis múltiple. Otras afecciones, como un accidente cerebrovascular de la médula espinal, a menudo se confunden con la mielitis transversa, y estas afecciones requieren otros enfoques de tratamiento.