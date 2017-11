Lo que te puede ocurrir si te haces más de 100 cirugías

Un retoque por aquí, levantar por allá, disminuir por acullá... las cirugías estéticas han cobrado un impresionante auge en el mundo. Cada vez más mujeres y hombres acuden a ella como recurso para mejorar su apariencia para encajar en un mundo cada vez más estilizado.

Las modelos, estrellas de televisión y la socialité nos han metido por los ojos que debemos tener un cuerpo como alguna de las Kardashian, una cintura como Thalía y una cara como la de Eiza González o Belinda.

De acuerdo a la Asociación Americana de Cirugía Plástica, que da información sobre los tratamientos estéticos tan sólo en Estados Unidos, los números han crecido de manera exponencial:

En 1997, los quirúrgicos llegaban a 900.000 contra 740.751 de los no invasivos. Sólo entre el 2016 y 2017, los no invasivos alcanzaron los 11.674.745 con nuevas técnicas de aplicación y los quirúrgicos quedaron en 1.979.595 casos.

Algunas personas han llegado a los excesos y parece que no hay quien los pare llegando a poner en peligro su vida y obteniendo un resultado contrario a lo que buscaban, echando a perder su cuerpo para siempre.

Este es el caso de Kristyna Martelli, quien con 23 años de edad acumuló más de 100 operaciones en distintas partes del cuerpo. A ella se le conocía como la "muñeca humana".

Su cuerpo no resistió la operación 101, que le daría, según ella el cuerpo perfecto. Kristyna comenzó a operarse a la edad de 17 años, desde entonces su obsesión por el cuerpo perfecto se convirtió en una sentencia de muerte, para ella la primer operación no fue suficiente.

La modelo de las cirugías publicaba en su cuenta de Instagram con más de 660 mil seguidores sus avances.

A través de los años la mujer se sometió a operaciones de glúteos, los senos y los labios.

Sus operaciones causaron controversia entre la sociedad en general, quien criticaba que no hubiera médico alguno que le recomendara y se negara a realizar otra cirugía más a la mujer.

Aunque su cuenta de Instagram fue dada de baja, de acuerdo a archivos de distintos medios, Kristyna escribió:

“La razón de todas mis cirugías es porque quería llevar mi cuerpo a otro nivel y no me arrepiento de ninguna de ellas”, escribió en su web. “Nunca he estado descontenta con mi físico, simplemente me sorprendía ver a todas estas chicas con tanta silicona y fui y me compré todo lo que necesitaba para parecerme a ellas”.