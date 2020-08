López-Gatell sorprendido por la vacuna de Rusia contra el Covid-19

CDMX.- El sub secretario opinó que la especulación en las vacunas lleva a que aumenten los costos de los precios en las acciones de las compañías privadas para que haya mayores ganancias.

Hugo López Gatell, sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud se dijo sorprendido al igual que la Organización mundial de la Salud (OMS) con el anunció del gobierno ruso sobre que ya cuentan con la vacuna contra el Covid-19, ya que dijo que él se quedó en que apenas iban en la fase 3 de su creación.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Y sí, efectivamente nos ha sorprendido, como sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase tres. Definitivamente y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, no se pude, ¡no se debe por ética”, destacó, Gatell.

Durante la conferencia diaria sobre el virus Sars-Cov-2, el sub secretario recordó, para aquellas personas que no estén familiarizadas, que la investigación en el desarrollo de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, tienen un gran bloque de investigación, en la que incluso no se prueba en seres humanos, lo que se llama investigación pre clínica, explicó.

Por lo que solo llega a ensayos en animales, en el caso de Covid-19, con macacos, mencionó. Por lo que reiteró que son tres fases a las que se deben someter todas las vacunas para que quede lista para su uso.

Sobre la vacuna o las vacunas, este fenómeno va a estar ocurriendo, de repente un laboratorio, o en este caso un país como Rusia anuncia que ya tiene la vacuna, lo hemos estado viendo con las distintas vacunas, hay más de 147 productos que están en alguna fase de investigación”, mencionó, Hugo López.

Señaló que se mantendrá expectante pues es parte de la especulación comercial, pues las vacunas son también empresas comerciales, pues no hay compañía que las haga por filantropía y parte de la especulación comercial va a ser anunciar; “Ya casi está la vacuna”, lo que lleva a que aumenten los costos, los precios de las acciones de las compañías privadas, haya mayores ganancias y así es como funciona en el mundo contemporáneo, en la economía global la promoción de insumos para la salud, dijo, Gatell.