Los alimentos que no debes darle a los bebés

México.- El alimento primordial de los bebés debe ser la leche materna hasta el primer año de vida, sin embargo, a partir de los seis meses de edad se puede comenzar a dar pequeñas porciones de alimentos ya que su sistema digestivo ha madurado y se encuentra listo para procesar ciertas comidas.

Comenzar a otorgar alimentos a los bebés, a parte de leche, es un proceso conocido como alimentación complementaria lo que permite que el bebé comience a ser un niño y lo prepara para dejar de depender de la leche materna como única fuente de nutrientes.

Sin embargo, a pesar de que el sistema digestivo del bebé se encuentra listo para digerir alimentos, es importante que se comiencen a otorgar de manera paulatina ya que estos pueden causar alergias, en algunos casos graves.

También es importante que no se otorguen alimentos provenientes de pescados grandes coo el atún, pez espada, tiburón, cazón, u otro ya que debido a que contienen mercurio y los niños menores de tres años aún no pueden procesar este compuesto. Tampoco debes alimentar al niño con mariscos como camarones, langostinos, entre otros ya que contienen cadmio, un metal pesado que es tóxico para los bebés.

Otros de los alimentos que debes evitar son:

Espinacas y acelgas como platillos únicos

Miel

Sal

Frutos secos enteros

Azúcar y golosinas procesadas

Leche entera y sus derivados

Comenzar a dar alimentos no apropiados para el bebé puede causar el desarrollo de ciertas patologías como gastroenteritis, colitis, etc. También puede causar daño renal si se sobrecargan los riñones del bebé por filtrado de proteínas y sodio, lo que puede causar un colapso posterior. A esta edad los bebés no han desarrollado por completo el reflejo de extrusión (la lengua automáticamente expulsa los alimentos de la boca). Ellos solo saben tragar la leche por el reflejo de deglución por lo que aumenta el riesgo de atragantamiento.

Los niños no deben consumir tampoco antes de los seis meses de edad té o infusiones de hierbas (pueden producir intoxicaciones y hasta la muerte del bebé).

Alimentos libre de azúcar

Una alimentación adecuada para los bebés debe estar libre de endulzantes y durante los primeros meses debe ser exclusivamente con leche materna. A partir de esa edad puede comenzar a introducir alimentos naturales sin añadir ningún tipo de azúcar, explica Miguel Ángel Orozco Sánchez, especialista del IMSS en Jalisco.

“Debemos iniciar la introducción de alimentos con algo sencillo, como zanahoria o manzana, haciendo papillas o incluso dándolas nada más raspadas. La idea es que el alimento sea lo más natural posible, sólo la fruta o la verdura, sin agregar mieles, jarabes o azúcares o sustitutos, queriendo como padres o tutores, mejorar el sabor”.