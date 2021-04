Los antioxidantes podrían ser claves en el tratamiento de la Covid-19

Los antioxidantes se obtienen a a través de los alimentos que ayudan a evitar el estrés oxidativo, un proceso que ocurre cuando el cuerpo pierde el equilibrio celular debido al aumento de radicales libres. El estrés oxidativo es un problema que se agrava con la edad, para contrarrestarlo se recomienda el consumo de frutas.

Desde tiempo atrás se ha reconocido la eficacia de los antioxidantes en la salud pulmonar, pero esto parece cobrar más utilidad debido a la presencia de la pandemia de Covid-19.

La Sociedad Respiratoria Europea (ERS) indica que los antioxidantes servirían de bloqueo en el avance de la inflamación que la Covid-19 crea y trae como consecuencia el desarrollo de fibrosis pulmonar, es decir el endurecimiento de los pulmones.

Los expertos indican que una terapia temprana con antioxidantes ayuda a la restauración de la función pulmonar y esto ayudaría a mitigar y mejorar los síntomas graves de la enfermedad.

Por tanto los antioxidantes que se consumen de manera natural, como los que provienen de las frutas, quizá ayude a mejorar el panorama ante una infección por Covid-19.

Los principales antioxidantes y dónde encontrarlos

La fundación del corazón indica que los principales antioxidantes son los polifenoles, carotenoides y vitaminas de los grupos C y E. Estos son los alimentos en los que se pueden:

Polifenoles. Estos han demostrado tener eficacia antinflamatoria, antibacteriana, antiagregante plaquetaria además de potenciar la acción del sistema inmunitario y facilitando la actividad de determinadas enzimas imprescindibles para una buena digestión. Son abundantes en abundante en frutas, verduras, cereales y legumbres, así como en algunas bebidas e infusiones como el té verde, el café, el vino tinto y en otros productos como el chocolate con altas concentraciones de cacao.

Carotenoides. Los carotenoides son utilizados por las plantas en el proceso de fotosíntesis, se encuentran en las frutas de colores peculiares que van desde el amarillo al rojo pasando por el anaranjado o el violeta. Estos se encuentran en la zanahoria, la naranja, el melocotón, la mandarina, el tomate, la sandía, la papaya, incluso las coles de Bruselas, las espinacas o el brócoli.

Vitamina C. La vitamina C es uno de los antioxidantes mas genuinos, pero el organismo humano es incapaz de procesarla. Sus acciones primordiales son la protección estructural de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, y sobre todo preservan del estrés oxidativo a los ácidos nucleicos que conforman el ADN y el ARN. La vitamina C se encuentra en la naranja, el kiwi, el limón, la papaya, el melón, las fresas, los tomates y verduras como los pimientos, las coles de Bruselas, y en general verduras de hoja verde como el brócoli y la coliflor.

Vitamina E. Estas vitaminas ayudan a la preservación de la función y arquitectura de la membrana celular así como bloquear la oxidación del colesterol LDL (mal colesterol). La vitamina E se encuentra en aceites de oliva, maíz, soja, canola, cártamo o girasol o con la ingesta de pequeñas cantidades de frutos secos como almendras, cacahuetes, avellanas o nueces, zanahorias crudas y espinacas.

Aunque las investigaciones parecen alentadore, la ERSindica que aún falta mucho por estudiar sobre cómo los antioxidantes podrían ayudar a combatir la pandemia.