Los bebés del zika, así van creciendo

Recife, Brasil.- Han transcurrido dos años y la vida de tres madres se ha convertido en una pesadilla, debido a que durante su embarazo se contagiaron de la enfermedad del zica, y como consecuencia sus hijos nacieron con microcefalia en Brasil, situación que ha sido muy difícil para todas, porque los niños no paran de llorar cuando no están en brazos, así como la cantidad de medicamentos y recetas caras que deben de recibir para lograr que se mantengan con vida.

Las mujeres entrevistadas se identifican con los nombres de Kassia, Jusikelly y Carolina, quienes en su ir y venir a los hospitales se conocieron y ahora memorizan nombres extraños e impronunciables de los medicamentos que desde bebés han suministrado a sus hijos, que en todos los casos presentan una característica particular, como que los niños ahora de dos años lloran en forma inconsolablemente.

Entre sus vivencias nos cuentan que ahora estas mujeres ya saben que cada seis meses os pediatras cambian las recetas a los niños, y esto con la intención de encontrar el remedio mágico que contribuya a mejorar la salud de los niños y les facilite la vida a las madres que están las veinticuatro horas del día pendiente de sus hijos.

PRIMER CASO

El hijo de Kassia, Davi, fue el primer bebé de Pernambuco, Brasil, en ser diagnosticado con una enfermedad que por aquel entonces nadie conocía; narra que lo primero era su vida y del bebé y luego confiesa que: “La doctora me explicó en qué consistía pero lo que estoy viviendo es mucho peor de lo que me dijeron”.

SEGUNDO CASO

Correspondió al ginecólogo de Jusikelly da Silva conocer del caso, quien en particular ya tenía otros dos hijos, y ante el diagnóstico, dijo que se le recomendó que esta vez abortara.

La mujer hizo caso omiso y narra: “Le dije que mientras respirara lo iba a tener, no pensaba llevarme esa culpa a la tumba”, nos lo cuenta abrazada a su hija Luhana, con los otros dos pequeños a cada lado como fieles escuderos de la hermana más frágil, una niña de un año y seis meses que no consigue sujetar su cabeza. Ni hablar. Ni comer. Mucho menos caminar.

TERCER CASO

Carolina Silva no se olvida de las caras de horror que pusieron las enfermeras cuando nació su hija. El susto de un cráneo con un perímetro de 27 centímetros. A sus 22 años tuvo a María Gabriela, su primera hija. El parto fue prematuro.

“Todos me miraban asustados y no me dejaron cogerla”, nos cuenta desde su casa de Esperança, un pueblo a las afueras de Campina Grande, en Paraíba, el tercer estado con más zika de Brasil, por detrás de Bahía y Pernambuco.