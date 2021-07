Los cereales que más ayudan a controlar la hipertensión

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias en su proceso de circulación por el cuerpo. Cuando la tensión arterial es alta, se conoce como hipertensión arterial.

Esta es una condición bastante común en la que las personas tienen la tensión arterial por encima de los 140/90 y se considera especialmente grave cuando está en 180/120.

La tensión arterial alta, de no controlarse a tiempo a largo plazo puede traer problemas de salud, especialmente cardíacos.

Una de las mejores maneras de controlar la presión arterial alta es llevando una dieta saludable, entre los alimentos que se deben consumir se encuentran los cereales y los más recomendados son los siguientes.

Trigo. El trigo es uno de los cereales más bondadosos para la salud. Se compone de minerales como magnesio, fósforo, silicio, calcio, potasio, manganeso y vitaminas B, C y E.

La vitamina E ayuda especialmente a prevenir enfermedades cardíacas al ayudar a evitar que el colesterol se oxide y produzca un bloqueo de arterias.

Arroz integral. Ingerir media taza de arroz integral al día puede ayudar a disminuir la concentración de azúcar en la sangre y esto ayuda a disminuir también la presión sistólica, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford.

Avena. La avena es de los cereales que mas se recomiendan para la reducción de la presión arterial además ayuda a controlar el azúcar y el colesterol en la sangre.

Además de la alimentación, es recomendable también que se realice ejercicio de manera periódica. Si tienes dudas sobre tu presión arterial, un médico puede orientarte sobre ello.

