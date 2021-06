Los más vulnerables fueron los niños ante la pandemia de Covid-19

México.- El derecho de ser escuchados no es un privilegio que solo tienen los adultos, detalla el artículo “La vida bajo la covid-19: Opiniones de los niños en la experiencia de sus derechos humanos” (Life under covid-19: Children’s views on their experiences of their human rights), realizado por Laura Lundi y sus colaboradores para el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño.

Los autores ponen sobre la mesa las voces y las necesidades de más de 26 mil personas entre 8 y 18 años de todo el mundo y se relata cómo los más vulnerables tuvieron más afectaciones durante la primera ola de pandemia.

Escuchar todas las voces

De acuerdo a los autores, la encuesta revelada en su estudio este junio del 2021, dejó en claro que muchos de los efectos adversos de la pandemia pudieron haberse evitado o mitigado antes de que ocurriera la crisis de tomar en cuanta las voces de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, la afectación a la educación, ya que el 69 por ciento de los encuestados respondió que el aprendizaje era mejor antes de la pandemia, y un 84 por ciento opinó que la enseñanza era mucho mejor antes de la crisis sanitaria.

La interacción social también cambió la vida de las infancias, ya que el 67 de cada 100 de los niños encuestados dijeron que durante la pandemia era menos posible hablar con sus amigos.

Estos dos factores mencionados reflejan el golpe originado por las circunstancias de la pandemia, y aunque afectó a todos los niños, agudizó las vulnerabilidades de muchos de ellos, tal es el caso de los niños con discapacidad, ya que solo un 46 por ciento mencionó que tenía amigos con los que podían hablar si necesitaban apoyo, comparado con el porcentaje ligeramente mayor de niños sin discapacidades que sí tenían con quien hablar durante la crisis (51 por ciento).

La vida de los más vulnerables

Una cantidad de 59 de cada 100 niños en el estudio dijo haber experimentado menos violencia durante la pandemia, mientras que un 39 por ciento mencionó haber presenciado el mismo nivel de violencia que antes.

Esto parece esperanzador, sin embargo, algunos grupos de niños vivieron más violencia que otros: un 22 por ciento de los niños en comunidades migrantes, el 20 por ciento de los niños sin hogar, un 20 por ciento de los niños que buscan asilo, el 19 por ciento de los niños que se identifican dentro de la comunidad LGBTQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer, más) y el 14 por ciento de los niños con discapacidad dijeron que habían escuchado, presenciado o experimentado más violencia que antes de la pandemia, haciendo evidente su vulnerabilidad.

De acuerdo con Lundi, resultados como los ya mencionados invitan a los gobiernos a focalizar acciones y crear políticas públicas para disminuir afectaciones en grupos específicos, durante la pandemia y después de ella.

Coautores

La encuesta La vida bajo la covid-19 fue codiseñada con niños y para niños, en ella se describen las opiniones de 26 mil niños alrededor del mundo durante la primera ola del coronavirus.

El Dato

Participación

La participación de los niños en las emergencias, les ayuda a recuperar el control sobre sus vidas, contribuye a su rehabilitación, desarrolla habilidades organizativas y fortalece su sentido de identidad. Los niños son conscientes de que participar es su derecho y saben que ejercerlo es fundamental para que los gobiernos puedan dar una respuesta eficaz ante las crisis, con acciones dirigidas a paliar sus necesidades y vulnerabilidades (Lundy y col., 2021).

