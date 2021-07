Los niños, a la espera de vacunas contra la Covid-19 en México

Sinaloa.- La vacunación contra la covid-19 sigue avanzando en México y cada vez hay más personas adultas protegidas.

Recientemente el Gobierno federal anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech para adolescentes a partir de los 12 años, y aunque no se ha dado fecha para iniciar la vacunación en ese grupo de edad, la mera consideración ya amplía el esquema de vacunación contra covid-19 en la República Mexicana.

Hasta ahora no hay información que permita saber si alguna vacuna ya es viable y funcional para niños menores de 12 años en el mundo, sin embargo, se conocen esfuerzos de farmacéuticas como Pfizer y Moderna para garantizar la inmunización a infantes, ya que investigan en menores de 12 años la efectividad de sus vacunas.

Mientras tanto, se avanza en las vacunaciones a jóvenes y adultos, y en lo que llega la oportunidad para vacunar a niñas, niños y adolescentes, será importante seguirlos protegiendo del coronavirus, puesto que son ellos una población vulnerable ante el aumento de casos de covid-19 y la amenaza de las nuevas variantes.

Los niños y la covid-19

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud declaró a los niños como una población menos susceptible frente a la covid-19, debido a que se presentaban menos casos en este grupo, pero nunca descartó las posibilidades de que ellos se infectaran y enfermaran, a la vez que ha destacado el cuidado que se debe tener con personas de este grupo de edad con comorbilidades o vulnerabilidades.

Diversas organizaciones en el mundo, como la Asociación Americana de Colegios de Medicina en Estados Unidos menciona que la tendencia infantil a no enfermar tanto por la covid-19 podría cambiar a medida que la pandemia avanza a las siguientes etapas.

En aquel país casi cuatro millones de niños han sido reportados con covid-19, lo que hasta junio representaba el 14 por ciento de los casos, según han informado la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Asociación de Hospitales de Niños (CHA, por sus siglas en Ingles).

Suben casos en niños

En Estados Unidos, la CHA también reportaba recientemente que el número de niños infectados cada semana había caído este año de un máximo de 211 mil, a mediados de enero del 2021, a 8 mil 447, para la semana que finaliza el 24 de junio, sin embargo, advierten que, en las últimas semanas, esa tendencia a la disminución de casos se ha ralentizado e incluso se ha revertido, quizá porque en aquel país los niños habían estado confinados desde el inicio de la pandemia, ya han regresado a las actividades recreativas y se han permitido cursos de verano con precauciones.

Los centros para la prevención y control de enfermedades en Estados Unidos (CDC), informan que los casos de covid-19 han disminuido rápidamente en los adultos y adolescentes a medida que estos grupos desarrollan inmunidad a través de vacunas o infecciones, por lo que los niños pequeños representan poco a poco una mayor proporción de casos nuevos.

Estos centros han reportado al menos 325 muertes infantiles asociadas a covid-19 en Estados Unidos de los más de 600 mil decesos por esta causa, en un tiempo de alrededor de 17 meses desde el inicio de la pandemia.

Aunque podría representar un número bajo, en realidad la covid-19 está causando más muertes y hospitalizaciones que otras enfermedades virales comunes entre los estadounidenses, tómese por ejemplo a la gripe, que provoca el fallecimiento de un promedio de 100 niños por año, con totales que oscilan entre 39 y 199 en los últimos años, pero el ritmo de las muertes infantiles relacionadas a covid-19 ascienden actualmente a más de 200 al año, según reporta los CDC.

Alta mortalidad en México

En nuestro país, las cifras dadas por investigadores no son reconfortantes. Datos recabados por la agencia de estadísticas Statista hasta el 24 de febrero del 2021 destacan un total de 46 mil 222 casos confirmados de covid-19 en menores de 15 años, lo que representaría un aproximado del 2.24 por ciento de un total de 2 millones 059 mil 797 casos, según cifras oficiales hasta esa fecha.

Además, un estudio en México denominado “Factores asociados a muerte en niños con covid-19 en México” y publicado en la revista Gaceta médica por Rodolfo Rivas Ruiz y sus colaboradores a finales del 2020, concluyó que los niños con covid-19 tienen alta mortalidad en comparación con otros países. En el estudio observaron los datos médicos de 11 mil 405 personas menores de 18 años, con síntomas de sospecha para covid-19, encontró que de ese total mil 443 niños dieron positivo a la prueba de PCR o molecular contra el virus.

De este total positivos, la edad promedio positiva a SARS-CoV-2 fue de 8 años; de entre ellos, 1416 presentaron sintomatología leve y fueron tratados ambulatoriamente; un 3.3 por ciento ingresó a cuidados intensivos, un 1.8 por ciento requirió ventilación mecánica asistida y la mortalidad ocurrió en el 1.9 por ciento de los casos, un porcentaje relativamente alto al encontrado en un estudio realizado a nivel mundial, por Ansel Hoang y colaboradores en 21 países y 7780 pacientes infantiles con covid-19, en el que se reporta una tasa de mortalidad del 0.09.

Rivas y colaboradores también encontraron que “el desarrollo de neumonía constituyó el principal factor de riesgo de mortalidad” y en los niños mexicanos, concluyendo que se debería evitar la enfermedad y atender a los niños antes del desarrollo de neumonía, especialmente en niños menores de 4 años, con riesgo cardiovascular o que están inmunocomprometidos, que son los de mayor riesgo.

Síntomas en niños

Ahora, la evidencia reportada por el ministerio de Salud británico, que apunta a que variantes como la alfa y la delta son más infectivas, se cree es más probable que la población no vacunada se contagie y pueda enfermar de gravedad, tal como es la población menor de edad que aún espera inmunizarse, de no ocurrir pronto la mayoría de los niños y menores de edad que adquirieran covid-19, presentarían un cuadro similar a las sintomatología en adultos, y aunque es bien sabido que una gran parte de los niños puede cursar la infección de forma asintomática, también se sabe que pueden padecer el llamado síndrome inflamatorio multisistémico, un padecimiento que, según la Academia Americana de Pediatría, ocasiona fiebre e inflamación en sus cuerpos, trombosis (coágulos de sangre), deficiencia cardiaca o lesión renal, síntomas muy parecidos a la enfermedad de Kawasaki o el shock tóxico.

Covid de largo plazo

Pensar en que algún niño pudiera padecer lo anterior no es optimista, y lo siguiente tampoco lo es: en Reino Unido se tienen evidencias preliminares de que cada vez más niños experimentan síntomas a largo plazo, muchos meses después de la infección, hayan o no tenido síntomas iniciales.

Los síntomas tardíos incluyeron fatiga, dolor articular, dolores de cabeza, insomnio, palpitaciones cardiacas y pérdida del sentido del gusto u olfato durante meses. Según el artículo preliminar titulado Niños con covid-19 tardío (Children with long covid), de los cerca de 500 mil niños en Reino Unido que dieron positivo a covid-19 mediante PCR durante la pandemia, alrededor del 12.9 por ciento fueron niños entre 2 y 11 años y un 14 por ciento de chicos entre 12 y 16 años mostraron algún síntoma asociado a covid-19 hasta cinco semanas después de la infección inicial.

Inmunización protectora

El panorama de la pandemia es cambiante, y aun cuando las personas en Sinaloa, México o el mundo han mostrado confianza, después de vacunarse dejan de usar cubrebocas y se reúnen favoreciendo contagios, mediante la inmunización es más probable disminuir infecciones y muertes en cualquier grupo de edad debido a cualquier variante de coronavirus, según lo indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Así lo refiere también un estudio realizado por la fundación de ciencias de Israel, publicado en junio en Nature Medicine en donde se analizó el efecto que las poblaciones de mayores de 15 años vacunados ejercían en niños no vacunados en ese país del Medio Oriente. El estudio publicado el 10 de junio sugiere que la vacunación masiva ha sido efectiva para frenar los contagios en las poblaciones no vacunadas, Oren Milman y sus colaboradores encontraron en el artículo

“Evidencia a nivel comunitario para la protección de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en personas no vacunadas”, encontraron que la vacuna BNT162b de Pfizer-BioNTech era altamente efectiva no solo para prevenir la enfermedad provocada por SARS-CoV-2 sino que además ha podido ayudar a erradicar la covid-19 en niños de ese país, puesto que por cada 20 puntos porcentuales en que la vacunación iba en aumento en la población adulta, las pruebas positivas de covid-19 entre los niños menores de 15 años no vacunados se iban reduciendo a la mitad cada vez.

Las vacunas como esperanza

Aunque los datos anteriores son alentadores, se espera que los niños y adolescentes tengan su propia vacuna, ya que esto es lo que realmente les garantizaría inmunidad, por lo que se sigue trabajando por validar el uso de vacunas contra la covid-19 en ellos.

Hasta ahora ya se tiene una vacuna validada en México por la Cofepris para su uso en adolescentes mayores de 12 años, proveniente de Pfizer-BioNTech que ya ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos (FDA), organización que también ha informado que las casas farmacéuticas Pfizer y Moderna han publicado que continúan realizando ensayos en niños menores de 12 años. Pfizer, además, informó desde marzo que planea realizar un ensayo a niños entre 5 y 11 años, y otro ensayo en infantes desde los 6 meses de edad hasta más de 4 años cumplidos.

Mientras las vacunas para los más pequeños se desarrollan, tanto CDC como la OMS mencionan que es responsabilidad de los adultos seguirse protegiendo del virus para evitar el contagio en niños, de manera que continúen con todas las medidas se salubridad y acudiendo a vacunarse a tiempo y con las dosis completas para evitar enfermar y propagar el virus.

Pérdidas Infantiles

Hasta el 27 de abril del 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, anunciaba que en México cerca de 600 niños habían perdido la vida por la covid-19, una cifra baja comparada con la de adultos, sin embargo, lamentable. (Segob, 2021).

Los Datos

Mantener cuidados

El contagio con nuevas variantes de coronavirus no supone más riesgos de los ya conocidos y no supone mantener más precauciones de prevención que las ya utilizadas hasta ahora.

(Secretaría de Salud, 2021).

Vacunas y variantes

Se conoce que las vacunas siguen siendo efectivas y eficaces contra estas, sin embargo, la presencia de variantes nuevas aumenta la necesidad de tener acceso a vacunas en la región donde se presenten (OPS, 2021).

