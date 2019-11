Los niños serán los más afectados por el cambio climático: estudio

Estados Unidos.- Los niños se enfrentarán a más escasez de comida e infecciones si el cambio climático sigue desenfrenado, advierten los científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras 34 instituciones.

El cambio climático ya está dañando la salud de los niños. Y están en riesgo de problemas de salud de por vida a menos que el mundo cumpla con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a bastante menos de 2 grados Celsius, reportaron los científicos en la edición del 14 de noviembre de la revista The Lancet.

"Este año, los galopantes impactos del cambio climático se han hecho más claros que nunca", advirtió Hugh Montgomery, copresidente de la Cuenta Atrás sobre Salud y Cambio Climático (Countdown on Health and Climate Change) de The Lancet.

"Las temperaturas más altas registradas en Europa occidental y los incendios forestales en Siberia, Queensland y California desencadenaron asma, infecciones respiratorias y golpes de calor. Los niveles del mar están aumentando ahora a un ritmo cada vez más preocupante. Nuestros niños reconocen esta emergencia climática y demandan medidas para protegerlos. Debemos escuchar y responder", enfatizó Montgomery en un comunicado de prensa de la revista.

Montgomery es director del Instituto de Salud y Desempeño Humanos del Colegio Universitario de Londres, en Reino Unido.

El impacto del clima en la salud debe encabezar el programa de la Cumbre sobre la Acción Climática (COP25) de la ONU el próximo mes en Madrid, instaron los científicos.

Si no se toman medidas, los niños que nacen hoy vivirán en un mundo que será, en promedio, 4 grados Celsius más caliente cuando tengan 71 años, lo que plantea un riesgo para su salud en todo momento de sus vidas, según el informe.

Esos niños se enfrentarán a aumentos en los precios de la comida y a un mayor riesgo de desnutrición, según los científicos. Anotaron que ha habido declives en el rendimiento potencial promedio global del maíz (un 4 por ciento menos), del trigo de invierno (un 6 por ciento menos), de la soya (un 3 por ciento menos) y del arroz (un 4 por ciento menos) en los últimos 30 años.

Los niños también tendrán un riesgo alto de un aumento en las enfermedades infecciosas, relacionado con el cambio climático. El año pasado fue "el segundo año más climáticamente apto registrado" para la propagación de bacterias que provocan muchos casos de diarrea e infecciones en las heridas en todo el mundo, anotaron los investigadores.

Además, a medida que los niños que nazcan hoy pasen por la adolescencia, los daños para la salud provocados por la contaminación atmosférica empeorarán. Y cuando lleguen a la adultez, los eventos climáticos extremos, como las olas de calor y los incendios forestales, se intensificarán.

Foto: Pixabay

Cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a bastante menos de 2 grados Celsius podría permitir a un niño nacido hoy crecer en un mundo que alcance unas emisiones de cero neto a los 31 años, y proveer un futuro más sano para las próximas generaciones, según el informe.

La Cuenta Atrás sobre Salud y Cambio Climático de la revista es un análisis anual de qué significan para la salud humana las medidas (o la falta de medidas) para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El proyecto es una colaboración de 120 expertos de 35 instituciones.

Según el Dr. Nick Watts, director de la Cuenta Atrás de The Lancet, "los niños son particularmente vulnerables a los riesgos de salud de un clima cambiante. Sus cuerpos y sistemas inmunitarios siguen en desarrollo, lo que los deja más susceptibles a las enfermedades y a los contaminantes ambientales. El daño que se sufre en la niñez temprana es persistente y penetrante, y las consecuencias de salud duran toda la vida".

Watts señaló que "sin una acción inmediata de todos los países para reducir las emisiones de gases de invernadero, los avances en el bienestar y la esperanza de vida se verán afectados, y el cambio climático definirá la salud de toda una generación".