Los nuevos datos sobre la variante Delta de Covid-19

México.- La variante Delta de la Covid-19 podría causar una enfermedad más grave que variantes anteriores además de que es tan contagiosa como la varicela, de acuerdo con un documento interno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Gobierno de Estados Unidos, obtenido y publicado por el diario The Washington Post este jueves.

El documento, sobre el cual el Gobierno federal de EUA se rehusó a dar declaraciones al diario, citaba nueva data encontrada, la cual mostraba que personas vacunadas también podrían infectar la variante delta tan fácil como aquellas que no están vacunadas. Asimismo, señalaba que las vacunas podrían no ser tan efectivas en personas inmunodeprimidas o adultos mayores, elevando la posibilidad de que algunos individuos con mayor riesgo necesitan una dosis adicional, señaló The Washington Post.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Riesgos

El documento interno también señalaba que habría que luchar contra el escepticismo del público en las vacunas, pues algunos podrían pensar que no funcionan; sin embargo, se enfatizó que las vacunas están logrando bajar las hospitalizaciones y el riesgo de muerte, aunque no siempre logran detener la infección, así que se podría cursar con un caso leve de Covid-19 o pasar desapercibido.

El Gobierno de Estados Unidos acaba de cambiar su disposición sobre el uso de cubrebocas entre personas vacunadas. El 13 de mayo se habían levantado las restricciones en EUA para las personas vacunadas, quienes podrían quitarse las mascarillas en interiores y exteriores. Ahora, ante la propagación de la variante delta, se ha regresado a la obligatoriedad de llevar cubrebocas en lugares cerrados, sobre todo para aquellas personas con problemas de salud vulnerables a infecciones o enfermedades, informó sobre esto último el CDC.

Sobre el anuncio del pasado martes sobre el uso de mascarillas, el presidente Joe Biden dijo que la protección más importante contra la variante delta es la vacuna “aunque la mayoría de los adultos están vacunados, muchos no, y eso debe cambiar”. Por ejemplo, en todas las escuelas todos deben portar cubrebocas, independientemente del estatus de vacunación.

Leer más: OMS advierte que variante Delta de Covid-19 no será la última, ni la más peligrosa

El Dato

Varicela

La varicela se produce aproximadamente 2 semanas (de 10 a 21 días) después de la exposición a la persona con varicela. Si una persona vacunada contra la varicela contrae esta enfermedad, también se la puede transmitir a otros.

VIDEO. Automovilista enojado atropella a repartidor de comida tras pelear en Guanajuato

Síguenos en