Los retos y lecciones a lo largo de la pandemia de Covid-19

Hasta ahora hay una inutilidad de los semáforos epidemiológicos en México, ya que solo se usan si son convenientes políticamente y no epidemiológicamente. El reporte de casos con bajo número de pruebas y justificando que las pruebas no son necesariamente útiles para tratar a los contagiados.

Se debe tener un buen servicio de vigilancia epidemiológica, con planes y protocolos establecidos, informar a la población y educarla para estos eventos. Estas enfermedades, además, no se combaten de manera individual, sino que se requiere de una acción comunitaria. Otra lección importante, es que la información verdadera y adecuada es vital. En el caso de los retos, el principal rumbo a otro año con pandemia, es controlarla. ¿Cómo lograr esto?, vacunando si no a toda la población mundial, sí al menos el 80 por ciento de ella y continuar con las medidas de control.

En el área de la medicina es evidente que se hace necesario fortalecer la infraestructura del sistema hospitalario tanto en lo urbano como en lo rural. El covid-19 evidenció la precariedad del sistema de salud no solo en el país, sino también a nivel global. No obstante y con base a las características y perfiles de salud, por ejemplo, altos índices de diabetes mellitus, enfermedades del corazón u obesidad que presentaba la sociedad en México al inicio de la pandemia, la prevención (medicina preventiva) y cambios en los estilos de vida se vuelven de suma importancia en cuestiones asociadas a enfermedades crónicas en donde el covid-19 encontró un espacio.

Otro aspecto es que nos enseña que lo que pase en cualquier rincón del mundo nos afecta. El mundo está interconectado. Lo vemos con la velocidad que se propagan las nuevas variantes. Esto nos invita a la solidaridad y a ocuparnos no solo de nosotros mismos, ya que no somos, sino que ‘intersomos’ con el mundo.

Es innegable que el confinamiento y todas las problemáticas relacionadas con el SARS-CoV-2 han tenido un impacto en la salud mental, pero sería ingenuo pensar que es la causa de la compleja situación que enfrentamos. El covid-19 ha alterado la salud emocional de personas que nunca habían experimentado episodios depresivos o de ansiedad y ha agravado la condición de quienes ya vivían con estos padecimientos, pero cuando la crisis del covid-19 haya pasado, la pandemia de la enfermedad mental todavía estará allí. Es importante no confundirnos, ya que el covid-19 es el detonante y agravante, pero no el causante de la nueva pandemia de salud mental.

Y son en especial, estos dos trastornos donde está el mayor reto en los años que vienen, pues depresión no solo es sentirse triste y ansiedad no solo es estar nervioso, es más bien como un grillete invisible que hace que las actividades cotidianas nos sean más difíciles y si lo sumamos a que las condiciones económicas están disminuidas, requerirá un mayor esfuerzo de nuestra parte y tomar más en serio nuestro sistema de prioridades.

Tristemente la enfermedad de covid-19 vino a evidenciar la otra pandemia que ya teníamos en México, la obesidad. La obesidad y sus comorbilidades son las que han hecho que tengamos un índice tan alto en muertes, aún me parece increíble la desinformación que hay en la población respecto al tema a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, y es algo en lo que deberíamos poner más atención, ya que también la obesidad es la causa de trastornos como la depresión y la ansiedad, esto no es por el aspecto que uno tenga o la necesidad de querer lucir con un cierto estereotipo, lo más importante es la afectación del excedente de grasa en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso.

Se ha evidenciado mundialmente una gran capacidad tecnológica y científica para ayudar a la humanidad a sobrellevar una nueva enfermedad; lo más triste que me parece es que no hemos sabido aprovechar esa tecnología y ciencia adecuadamente, pues hemos dejado de atender otros temas de salud, entre ellos la salud mental y la salud alimentaria, que son las que más observo en mi área.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.