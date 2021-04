Los ronquidos frecuentes en niños pueden relacionarse a problemas de comportamiento

Los niños suelen roncar ocasionalmente, pero cuando estos ronquidos aparecen de forma continua por al menos varios días a la semana podrían estar relacionados a cambios estructurales en el cerebro y y los padres deben estar atentos a ellos.

De acuerdo a un nuevo estudio, publicado en Nature Communications, estos cambios estructurales podrían acompañarse de problemas de comportamiento e hiperactividad y falta de atención.

Para este estudio se analizaron por resonancia magnética a más de 10 mil niños en Estados Unidos y se entrevistó a los padres sobre la frecuencia en la que los niños roncaban y el comportamiento de los niños.

La investigación encontró que los niños que roncaban al menos tres veces a la semana tenían una materia gris mal delgada en varias zonas del cerebro, como en las que ayudan al razonamiento y control de impulsos.

El estudio fue dirigido por el doctor Amal Isaiah, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, quien dijo que estas partes del cerebro son responsables de la regulación del comportamiento y que las personas que roncan fuerte suelen tender a una mayor gravedad de los problemas de comportamiento.

Los investigadores no han encontrado una relación causa-efecto en los ronquidos, pero desde una perspectiva biológica, cuando una persona ronca, el aire no fluye libremente, lo que ocasionaría en los niños despertares frecuentes o cambiar la forma en que la sangre lleva oxígeno al cerebro y que estos no reciban el necesario suficiente.

El estudio señala que los hallazgos deben considerar la orientación de la Academia Estadounidense del Pediatría de que los padres deben tomar en serio de los ronquidos de los niños.