Luz solar sería hasta 8 veces más efectiva para neutralizar al coronavirus

Un grupo de científicos de Estados Unidos pide que se amplíen las investigaciones acerca de cómo la luz solar puede inactivar al SARS-CoV-2. Esto tras encontrarse unas discrepancia entre la teoría más reciente y los datos experimentales.

La conclusión sería que la luz solar sería hasta ocho veces más efectiva para neutralizar al nuevo coronavirus de lo que se muestra en el modelo teórico.

Los especialistas de la Universidad de California en Santa Bárbara compararon un estudio realizado en julio de 2020 en la que se demostraba la inactivación del virus en un entorno de laboratorio por luz solar con otro publicado un mes antes en la que se neutralizaba al virus con radiación solar.

Estos experimentos indicaron que la inactivación ocurriría entre 10 y 20 minutos después de la exposición, más rápido que lo que se indica en el modelo teórico.

De acuerdo al análisis publicado en la revista The Journal of Infectious Diseases la teoría sume que los rayos UVB golpearían el ARN del virus y lo dañe, pero Paolo Luzzatto-Fegiz, ingeniero mecánico y autor principal del estudio señala que la inactivación del ARN por los rayos UVB podría no ser toda la historia.

El especialista indica que en este proceso puede estar presente otro tipo de radiación solar como los rayos UVA, un componente menos energético de sol. Estos rayos UVA podrían intervenir con algunas moléculas y podrían acelerar la inactivación.

Los científicos indican que se requiere de mas estudio para determinar la forma en que el sol pude ayudar a controlar la pandemia.

Esto podría ser útil ya que existen bombillas LED que tienen la potencia para eliminar al virus de una manera más sencilla en los entornos de alto riesgo como hospitales, escuelas y centros de trabajo.