Lyons Magnus retira productos adicionales debido al potencial de contaminación microbiana

California.- Lyons Magnus, anunció hoy que luego de una colaboración y consulta continuas con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (“FDA”), la Compañía está ampliando su retiro voluntario del mercado del 28 de julio de 2022 de productos nutricionales y bebidas para incluir marcas adicionales y fechas de código.

Este retiro del mercado se lleva a cabo debido al potencial de contaminación microbiana, incluidos los organismos Cronobacter sakazakii y Clostridium botulinum.

Aunque no se ha encontrado Clostridium botulinum en los productos, se advierte a los consumidores que no consuman ninguno de los productos retirados, incluso si no se ven ni huelen mal. La lista de productos retirados no incluye productos destinados a bebés (es decir, menores de un año).

Si bien la infección relacionada con Cronobacter sakazakii es rara, los síntomas comunes de la enfermedad pueden incluir fiebre, vómitos e infección del tracto urinario. Sin embargo, las poblaciones vulnerables e inmunocomprometidas pueden ser más susceptibles a la infección.

Clostridium botulinum puede causar una forma grave de intoxicación alimentaria. Puede comenzar de seis horas a dos semanas después de comer alimentos que contienen la toxina.

Los síntomas pueden incluir visión doble, visión borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar y debilidad muscular. La intoxicación por botulismo puede causar parálisis respiratoria y provocar la muerte, a menos que se brinde asistencia para respirar (ventilación mecánica).

El análisis de causa raíz indica que los productos no cumplían con las especificaciones comerciales de esterilidad.

Los productos se envasan en varios formatos bajo muchas marcas diferentes, para identificar el código de lote y la fecha de caducidad, consulte la parte superior de la caja para cajas individuales o el lateral de la caja para cajas de varias cajas.

Algunos productos se distribuyeron a nivel nacional, mientras que otros productos tenían un alcance limitado. Los productos incluidos en el retiro se distribuyeron a partir de abril de 2021.