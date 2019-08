Mantenerse optimista podría alargar la vida

Estados Unidos.- Una perspectiva vital optimista podría aumentar las probabilidades de vivir hasta una edad avanzada, sugiere una investigación reciente.

Los hallazgos surgen de un estudio sobre el optimismo y la longevidad en casi 70,000 mujeres y 1,400 hombres. Amplía investigaciones anteriores que han vinculado unos niveles más altos de optimismo con unos riesgos más bajos de enfermedades crónicas y muerte prematura.

"Este estudio nos llevó más allá, al sugerir que las personas optimistas son más propensas a alcanzar una 'longevidad excepcional', que se define como vivir 85 o más años", señaló la autora principal del estudio, Lewina Lee, psicóloga clínica investigadora en el Centro Nacional de Trastorno por Estrés Postraumático de EE. UU. del Sistema de Atención de la Salud de Asuntos de Veteranos de Boston.

En comparación con sus contrapartes menos optimistas, los hombres y las mujeres más optimistas que se estudiaron tenían entre un 50 y un 70 por ciento más probabilidades de llegar a esa edad avanzada, dijo Lee.

También tenían de un 11 a un 15 por ciento más de probabilidades de vivir más tiempo en general, encontró el estudio.

Los hallazgos se sostuvieron incluso después de tomar en cuenta otras influencias, por ejemplo el historial educativo, el estado civil, las amistades, los problemas crónicos de salud y la depresión, apuntó Lee.

El optimismo también fue un factor de predicción potente de la longevidad independientemente de los hábitos de una persona de uso de tabaco y alcohol, ejercicio, una buena alimentación o recibir atención médica de forma rutinaria.

"La mayoría de los estudios se han enfocado en los déficits o los problemas que aumentan el riesgo de morir", anotó Lee. "Nuestro estudio es novedoso porque consideramos los beneficios de un bien psicológico, el optimismo, en la promoción de la longevidad".

El equipo del estudio sugirió que los hallazgos podrían señalar el camino a nuevas intervenciones que podrían fomentar el optimismo y así alargar la vida, como la meditación y ciertos programas de psicoterapia.

Lee y sus colaboradores describen sus hallazgos en la edición del 26 de agosto de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Concluyeron que el optimismo es importante tras analizar los datos del Estudio de salud de las enfermeras, que se enfocó en mujeres, y del Estudio del envejecimiento normativo de Asuntos de Veteranos, que se enfocó en hombres.

Las mujeres tenían de 58 a 86 años, con una edad promedio de 70 años, cuando se evaluaron por primera vez sus hábitos de salud, su salud general y su optimismo. Se les dio seguimiento durante 10 años.

Los hombres tenían de 41 a 90 años, con una edad promedio de 62 años, cuando recibieron una evaluación similar y un examen físico en 1986. Se les dio seguimiento durante 30 años.

Al final del periodo de monitorización, los investigadores encontraron que los resultados de las mujeres y de los hombres fueron más o menos los mismos: mientras más optimista era el individuo, mayores probabilidades tenía de vivir más tiempo, y mayores probabilidades de alcanzar una edad "excepcional".

Pero eso no necesariamente significa que los pesimistas estén destinados a una vida más corta, apuntó Lee. Su equipo solo encontró una asociación, no un vínculo causal.

"La asociación entre el optimismo y la longevidad excepcional fue independiente de la depresión", dijo Lee. "Esto sugiere que la presencia del optimismo es más que solo la ausencia de depresión", de forma que incluso entre los que luchan con la depresión un poco de optimismo de cualquier forma podría hacer maravillas por la longevidad.

Kit Yarrow, psicóloga del consumidor en la Universidad de Golden Gate, en San Francisco, dijo que el optimismo crea longevidad por muchos motivos.

"Los optimistas experimentan menos estrés, porque no tienden a concentrarse en lo negativo y se sienten más emporados para vencer los obstáculos", aseguró Yarrow, que no participó en el estudio. "Es menos probable que se den por vencidos, y se recuperan más rápidamente de los problemas y los contratiempos. El estrés es un asesino y causa estragos en nuestros cuerpos".

Los optimistas también son menos propensos a experimentar depresión, sentimientos de desesperanza y negatividad, factores que con frecuencia se vinculan con una peor salud y unas tasas más altas de enfermedad, añadió.

Encima, dijo Yarrow, los optimistas tienden a cuidarse más y a hacer y mantener las amistades con mayor facilidad, "una fuente bien documentada de salud y longevidad".

Reconoció que el acceso al dinero, a la buena comida, a la educación y, por supuesto, la genética pueden también tener un impacto importante en la longevidad.

Pero a diferencia de unos buenos genes, apuntó Yarrow, "el optimismo y su poderosa hermana, la gratitud, se pueden aprender".