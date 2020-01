Más de 350 'errores' del ADN aumentan el riesgo de cáncer de mama

Reino Unido.- Los resultados, publicados hoy en la revista Nature Genetics, proporcionan el mapa más completo de las variantes de riesgo de cáncer de seno hasta la fecha. Los investigadores involucrados, de más de 450 departamentos e instituciones en todo el mundo, dicen que los hallazgos ayudarán a proporcionar una imagen más detallada de cómo las diferencias en nuestro ADN ponen a algunas mujeres en mayor riesgo que otras de desarrollar la enfermedad.

La mayoría del ADN es idéntico entre los individuos, pero existen algunas diferencias, conocidas como variantes genéticas, y estos cambios pueden tener un efecto profundo, aumentando la susceptibilidad de un individuo a la enfermedad.

Nuestro ADN, el modelo para el cuerpo humano, contiene entre 20,000-25,000 genes. Muchos de estos códigos de proteínas, los componentes básicos que componen el cuerpo humano. Las variantes genéticas pueden ubicarse dentro de los genes, alterando la proteína. Sin embargo, la mayoría de las variantes genéticas se encuentran fuera de los genes, a veces regulando la función de los genes, subiendo o bajando su 'volumen' o incluso apagándolo. Encontrar qué gen es el objetivo de estas variantes no es sencillo.

La mayoría de las enfermedades son enfermedades complejas y poligénicas; en otras palabras, no hay una sola variante genética o gen que cause la enfermedad, sino que la combinación de varias de ellas actúa juntas para aumentar la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad en particular. El cáncer de mama es una de esas enfermedades.

Estudios previos de asociación de todo el genoma (GWAS), que implican comparar el ADN de pacientes con el de controles sanos, han encontrado alrededor de 150 regiones del genoma que claramente afectan el riesgo de cáncer de seno. Dentro de estas regiones, los investigadores saben que hay uno o más cambios genéticos que afectan el riesgo de desarrollar cáncer, pero rara vez son capaces de identificar las variantes o genes específicos involucrados. Los estudios de mapeo fino, como este, permiten a los científicos reducir qué variantes contribuyen a la enfermedad, cómo podrían funcionar y predecir cuáles son los genes involucrados.

"Sabemos por estudios previos que las variantes en nuestro ADN contribuyen al riesgo de cáncer de seno, pero rara vez los científicos han podido identificar exactamente qué genes están involucrados", dijo la Dra. Laura Fachal, del Instituto Wellcome Sanger. "Necesitamos esta información, ya que nos da una mejor pista de lo que está impulsando la enfermedad y, por lo tanto, cómo podemos tratarla o incluso prevenirla".

En este nuevo estudio, investigadores de cientos de instituciones en todo el mundo colaboraron para comparar el ADN de 110,000 pacientes con cáncer de seno con el de unos 90,000 controles sanos. Al observar con más detalle de lo que era posible, identificaron 352 variantes de riesgo. Todavía no está claro exactamente cuántos genes atacan, pero los investigadores han identificado 191 genes con una confianza razonable; menos de uno de cada cinco de estos habían sido reconocidos previamente.

"Esta increíble variedad de genes de cáncer de seno recientemente descubiertos nos proporciona muchos más genes para trabajar, la mayoría de los cuales no se han estudiado antes", dijo la Dra. Alison Dunning de la Universidad de Cambridge. “Nos ayudará a construir una imagen mucho más detallada de cómo surge y se desarrolla el cáncer de seno. Pero la gran cantidad de genes que ahora se sabe que juegan un papel enfatiza cuán compleja es la enfermedad”.

Cadena de ADN.

De las variantes genéticas recientemente descubiertas, una tercera predispone a las mujeres a desarrollar cáncer de mama sensible a las hormonas, el tipo de enfermedad que se encuentra en cuatro de cada cinco pacientes con cáncer de mama, que responden a tratamientos hormonales como el tamoxifeno. El 15% de las variantes genéticas predisponen a las mujeres al cáncer de mama negativo para receptores de estrógenos de tipo más raro. Las variantes genéticas restantes juegan un papel en ambos tipos de cáncer de seno.

En la mayoría de los casos, el cambio genético afectó la expresión génica, en otras palabras, qué tan activo era un gen en particular y cuánta proteína en particular creó, en lugar de alterar el tipo de proteína en sí. Por ejemplo, nueve variantes diferentes regulan el mismo gen, el gen del receptor de estrógeno (ESR1). Muchas otras variantes afectan los lugares en el ADN donde se une la proteína del receptor de estrógeno y, a su vez, regula otros genes. Esto pone de relieve la importancia del gen ESR1 y su producto proteico, el receptor de estrógenos, en el desarrollo del cáncer de mama.

Si bien cada variante genética solo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de seno en una cantidad muy pequeña, los investigadores dicen que, sumados, estos les permitirán 'ajustar' las pruebas genéticas y dar a las mujeres una imagen mucho más clara de su riesgo genético. Esto permitirá a los médicos y clínicos brindar asesoramiento sobre la mejor estrategia para reducir su riesgo y prevenir la aparición de la enfermedad.

El profesor Doug Easton, también de la Universidad de Cambridge, dijo: “Nuestro trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de los 200,000 voluntarios que nos permitieron estudiar su ADN. También es un testimonio del trabajo de cientos de investigadores de todo el mundo que colaboraron en este estudio ".

