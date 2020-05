Más síntomas del coronavirus: la COVID afecta a los dedos de los pies, y provoca sarpullidos en la piel

Estados Unidos.- El virus que provoca a la COVID-19 en general ataca a los pulmones con toda su fuerza, pero una nueva investigación muestra que también puede provocar parches parecidos a la congelación en las manos y en los dedos de los pies, y sarpullidos en el cuerpo.

La afección se ha denominado recientemente "dedos de los pies de la COVID". Por suerte, no resulta grave, y las lesiones en general desaparecen solas, aseguró la Dra. Esther Freeman, directora de Dermatología de Salud Global del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

Uno de los hallazgos más sorprendentes de esta epidemia son las lesiones que observamos en los dedos de los pies y las manos de las personas

Freeman anotó que los dedos de los pies de la COVID no son provocados por la exposición al frío, como la congelación o los sabañones. Parece ser más bien una inflamación del sistema circulatorio que aparece como sarpullido de la piel.

"Es realmente importante tranquilizar al público respecto a que a la mayoría de nuestros pacientes que desarrollan dedos de los pies de la COVID les va muy bien, ya que con frecuencia son pacientes que tienen un desarrollo clínico benigno. Tienen una enfermedad leve o con frecuencia su único síntoma podrían ser los dedos de los pies", aseveró.

Freeman dijo que los dedos de los pies de COVID no solo suceden en los niños, como algunos han pensado, sino que los adultos también los desarrollan.

Si desarrolla dedos de los pies de COVID, no es probable que acabe en la unidad de cuidados intensivos. "No es lo que vemos en los datos", apuntó Freeman.

Los sarpullidos de la piel no siempre se asocian con virus, pero el sarampión, el herpes y la varicela son afecciones en que las erupciones cutáneas son los síntomas principales, así que no es inaudito, anotó Freeman.

No puede decir qué tan comunes son los dedos de los pies de la COVID porque los datos que incluirían al número de casos de COVID-19 y dedos de los pies de la COVID no existen. Freeman está compilando un registro de los casos conocidos de dedos de los pies de la COVID.

De forma anecdótica, ve muchos más casos de lo usual. "Además de llevar el registro, yo misma atiendo a pacientes mediante teledermatología en el Hospital General de Massachusetts, y he visto más dedos de los pies en las últimas dos semanas que en el resto de mi carrera", aseguró Freeman.

Qué hacer ante estos nuevos síntomas

Si cree que tiene dedos de los pies de COVID-19, no entre en pánico, aconsejó Freeman. No se apresure a ir a la sala de emergencias, pero tampoco lo ignore. Lo mejor que puede hacer es comunicarse con su médico o dermatólogo, añadió.

Tampoco intente hacerse la prueba de la COVID-19. "Debe hablar con su proveedor de atención de la salud y decidir los riesgos y beneficios en su caso en particular. Es importante seguir las directrices locales respecto a las pruebas. No es tan simple como sí o no, pero creo que se debería considerar como una infección con la COVID-19", enfatizó Freeman.

El Dr. Raman Madan es dermatólogo en el Hospital de Huntington de Northwell Health, en Huntington, Nueva York. Dijo que "los dedos de los pies de COVID es el hallazgo más común que he visto en los pacientes a través de la teledermatología. Es un síntoma bastante nuevo que en general no vemos con muchos virus".

Tradicionalmente, la afección resultaría de estar expuesto al frío durante mucho tiempo o de tener un problema reumatológico, apuntó.

"Con la COVID-19, lo veo en muchas personas jóvenes y sanas. Nos queda mucho por aprender", apuntó Madan.

Muchos pacientes han sido asintomáticos aparte de los dedos de los pies, y han tenido resultados negativos en un cultivo viral, pero un positivo en la prueba de anticuerpos, comentó Madan.

"Esto me ha llevado a creer que podría ocurrir en las etapas de convalecencia de la enfermedad, lo que significa que el cuerpo ha eliminado al virus. Seguimos trabajando en las mejores directrices para ofrecer a los pacientes", dijo.

Dos informes recientes detallan casos de COVID-19, y muestran que las manos y los dedos de los pies no son los únicos lugares donde aparecen sarpullidos.

En uno, los investigadores describieron a un paciente en Wuhan, China, con COVID-19 que desarrolló un sarpullido en el torso. Los investigadores creen que el sarpullido fue provocado por una respuesta inmunitaria al virus, y el paciente tuvo un resultado positivo del virus de Epstein-Barr, que se ha vinculado con la COVID-19. El sarpullido desapareció en una semana, pero el paciente falleció de COVID-19.

En el segundo caso, un hombre español que sufría de la COVID-19 desarrolló un sarpullido en los muslos y los glúteos. El sarpullido desapareció tras cinco días, y el paciente fue dado de alta del hospital tras 12 días. Los investigadores suponen que el sarpullido fue una reacción al virus.

"Los dermatólogos deben ser conscientes de que los pacientes que presenten este tipo de sarpullido, además de tos y fiebre, podrían beneficiarse de una prueba [de la COVID-19]", señaló el investigador principal, el Dr. Borja Díaz Guimaraens, del departamento de dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, España.

"Comenzamos a notar más manifestaciones extrarrespiratorias en los pacientes con COVID-19 confirmada, y una mayor concienciación sobre esas señales puede ayudar en el diagnóstico", añadió.

