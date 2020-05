Medicamentos para la hipertensión no aumentan riesgo de complicación por Covid-19

México.- Un estudio encontró que los medicamentos para la hipertensión no aumentan el riesgo de complicación o muerte a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, Covid-19, por lo que los especialistas piden a quienes están bajo tratamiento para la hipertensión no suspenderlos durante la contingencia sanitaria, incluso si han dado positivo a la infección.

El estudio del que se deriva esta sentencia fue publicado en la revista New England Journal of Medicine, en el que los autores indican que no existe una relación directa entre los medicamentos que se recetan para la hipertensión y el riesgo de complicación y muerte por covid-19.

El estudio fue realizado por profesionales de la salud de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, ellos analizaron cuatro tipos de medicamentos utilizados para la presión arterial; inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), bloqueadores beta o bloqueadores de los canales de calcio.

De los pacientes internados por Covid-19 en NY extrajeron datos de aquellos que padecían hipertensión y que consumían los medicamentos mencionados como parte de su tratamiento. Al cruzar los datos no se encontraron evidencias de que los pacientes bajo tratamiento por hipertensión con estos cuatro medicamentos no tenían más riesgo de contraer la enfermedad y tampoco evidencias de que los fármacos pudieran contribuir a empeorar la enfermedad.

Harmony Reynolds, MD , directora asociada del Centro de Investigación Clínica Cardiovascular en NYU Langone Health y autora principal de esta investigación, indicó que “Nuestros hallazgos deberían tranquilizar a la comunidad médica y a los pacientes sobre el uso continuo de estos medicamentos comúnmente recetados, que previenen eventos cardíacos potencialmente graves por derecho propio”.

