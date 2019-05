Médicos recomiendan a mujeres que dejen de comer placenta

Estados Unidos.- La moda que ciertas personalidades famosas han impuesto de comerse la placenta, podría ser peligroso para la salud de la madre y del bebé. Se ha vendido la idea de que ayuda a prevenir la depresión postparto, a estimular la leche materna pero esto no es del todo cierto.

De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el consumo de placenta, aunque sea encapsulada supone un riesgo mayor de contafio porbacterias del grupo estreptococo del grupo B, VIH y hepatitis.

También se ha demostrado que el comer placenta no aporta beneficios, indicaron especialistas canadienses. Los científicos piensan que el consumo de placenta tiene un efecto placebo en las mujeres y la Asociación Médica Estadounidense recomienda abstenerse de esta práctica.

A este llamado se unió la Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, quien tampoco ha encontrado evidencia científica de que el método funcione. La Dra. Jocelynn Cook, directora científica de SOGC, agregó que actualmente, "no hay pruebas sólidas" que sugieran que comer placenta tenga beneficios.

La placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo. Esta estructura brinda oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento y elimina los residuos de la sangre del bebé. La placenta se une a la pared del útero, y de este surge el cordón umbilical del bebé. Por lo general, el órgano está unido a la parte superior, lateral, delantera o trasera del útero. En casos poco frecuentes, la placenta se puede unir en la región inferior del útero (placenta previa).

En algunos países se permite que las mujeres se lleven su placenta y se les dan ciertas recomendaciones para evitar que esta se contamine, sin embargo el proceso de almacenamieto puede no ser seguro.

Algunos sitios de internet enseñan a las mujeres a preparar su propia placenta en cápsulas pero el proceso de cocción no asegura tampoco que todas las bacterias mueran. Algunos mamíferos suelen comer su placenta tras el parto, pero se desconoce con que fin, se cree que es para evitar que los depredadores huelan la sangre y se conviertan en presa fácil, pero no se ha demostrado que lo hagan para dar beneficios a la salud del nacido.

Famosas de la talla de Kim Kardashian, Hillary Duff, Coleen Rooney han usado este método tras sus respectivos partos.