Médicos venezolanos rechazan el uso de vacunas cubanas sin aval en niños

La Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela rechazó este lunes el uso de los prototipos vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala en niños entre los 2 y 11 años de edad, y recordó al Ministerio de Salud que estos medicamentos aún no han sido reconocidos por instituciones regulatorias internacionales.



"La ANM se dirige una vez más al Ministerio de Salud y a la comunidad en general, en la oportunidad de expresar nuestra preocupación ante la administración de los prototipos vacunales (Soberana 2 y Abdala) a los niños en edades comprendidas entre 2 y 11 años de edad, lo cual sería violatorio a los derechos a la salud", dijo la entidad en un boletín difundido en su página web.

Leer más: China ya prepara una vacuna específica para variante Ómicron: podría estar lista en tres meses

El pasado 8 de noviembre, Venezuela comenzó la inmunización contra la covid-19 en menores de 2 y 11 años, con la cubana Soberana 02, fármaco que fue aprobado para el uso de emergencia por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) de Cuba.



La ANM recordó que "los países son autónomos de definir y decidir su estrategia de vacunación", pero que deben tomar como base las recomendaciones de autoridades regulatorias que se basan "en evidencia científica".



En este sentido, reiteró que Abdala y Soberana 02 "carecen todavía del suficiente respaldo técnico y científico", por lo que no avalan su uso en la población venezolana.



"No se deben administrar candidatos a vacunas de los que no se tenga información publicada en revistas científicas independientes y reconocidas o por instituciones regulatorias internacionales, sin el consentimiento expreso de padres y representantes", añadió.



Los médicos de la ANM recordaron la importancia de la vacunación de niños y adolescentes con "vacunas seguras y efectivas", ahora que reinician las clases presenciales, y exhortaron a los padres venezolanos a mantenerse "atentos" sobre el tipo de fármacos que se aplican a sus hijos.

Leer más: Vacunas Covid-19, prioritarias en pacientes con enfermedades