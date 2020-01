Medidas preventivas para evitar las ETS

México.- Las Enfermedades de tranmisión sexual (ETS) son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual sin protección y existen más de 20 tipos de ellas. Cualquier persona que ha comenzado su actividad sexual corre el riesgo de contraerlas si no se llevan a cabo prácticas de protección adecuadas, la mas segura es el uso de métodos de protección de barrera, como el condón.

Jaime Rafael Delgadillo Plascencia, jefe de área en la Coordinación de Atención Integral del Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que usar métodos como los preservativos masculinos y femeninos aunado a la consulta médica y evaluación general periídica ayudan a prevenir, detectar y tratar las ETS a tiempo.

El doctor detalló que los factores de riesgo para estas enfermedades son múltiples y entre ellos están el tener varias parejas sexuales y las deficiencias en las técnicas de aseo. Por ello, indicó que es recomendable mantener una vida sexual segura, es decir con una sola pareja sexual, usando preservativo y fomentando el hábito de acudir a su médico a evaluación general por lo menos cada 6 meses.

Anualmente, el IMSS brinda un promedio de 500 mil consultas por enfermedades de transmisión sexual a nivel nacional, tanto en las Unidades de Medicina Familiar como en los Hospitales de Especialidades y la mayor parte de ellas son para hombres y mujeres a partir de los 20 años de edad.

El médico del Seguro Social, reiteró que las enfermedades de transmisión sexual, se adquieren a través de las relaciones sexuales sin protección, son causadas por virus, bacterias, hongos y otros gérmenes microscópicos.

Mencionó que una persona que esté infectada puede propagar la enfermedad sin saber que la tiene, si no presenta síntomas y la infección pasa desapercibida. Estas enfermedades las pueden presentar personas de cualquier edad y sexo, pero los adolescentes y adultos jóvenes son quienes están en mayor riesgo.

Las ETS muchas veces no causan síntomas.

El jefe de área en la Coordinación de Atención Integral del IMSS, agregó que las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la población son: vaginosis bacteriana, gonorrea, infección por clamidia, virus del papiloma humano, herpes genital, molusco contagioso, tricomoniasis, sífilis y el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH)

Refirió que los principales síntomas de una enfermedad de transmisión sexual no siempre son evidentes y que pueden ir desde no tener ninguna sintomatología hasta molestias específicas que nos hacen sospechar de una enfermedad en particular.

Explicó que los más relevantes a nivel local son: dolor, ardor o mal olor al orinar; flujo vaginal (Leucorrea), comezón, ardor, mal olor; dolor al momento de sostener relaciones sexuales; secreción purulenta en el pene; presencia de lesiones visibles en el pene o la vagina tales como úlceras, granos, verrugas; sangrado inter-menstrual y dolor testicular.