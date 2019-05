Mejor prevenir, ¡chécate!

El cáncer es un padecimiento que afecta grandemente a la población actualmente. En esta enfermedad, causada por múltiples factores, una detección temprana es lo que marcará la diferencia para el paciente. Lorben López Rodríguez, internista y oncólogo médico, habla sobre la importancias de los mecanismos utilizados para una detección en etapas tempranas.

Hablar estrictamente de prevención es algo muy difícil, “1 de cada 3 mexicanos en el transcurso de su vida va a tener cáncer”, afirma Lorben López, y en esto intervienen múltiples factores. “Hay un concepto que se llama tamizaje, que significa, el diagnóstico oportuno del cáncer. Hablar de tamizaje (o screening), es someter a la población a un escrutinio, un análisis, una búsqueda intencionada de un tumor”, añade. Además, para decir que un tamizaje sea efectivo, debe garantizar que hacer ese escrutinio y ese diagnóstico oportuno va a redituar en que se va a detectar en etapas más tempranas, va a aumentar la curabilidad y va a disminuir los costos. Se trata de concientizar sobre la importancia de realizarse estos estudios, este chequeo, aunque ‘no tengas nada’, para un diagnóstico oportuno, en etapas tempranas; no esperar a que aparezca algún síntoma, porque muchas veces un cáncer no muestra síntomas, ninguna molestia, sino hasta que se encuentra en una etapa ya avanzada. “El cáncer no tiene edad, en cualquier momento puede pasar, te inmunodeprimes (una baja de defensas) y puede ‘brotar’, manifestarse”, afirma el también internista.

Pensamiento

Hay algunas ideas muy arraigadas que no ayudan a una cultura del tamizaje, la detección temprana. “A nadie nos gusta ir al médico. También pesa el estilo de vida, que tienes muchas cosas que hacer, que todo el tiempo las consideras urgentes, y dejas de lado cosas importantes como la salud, por pensar en pagar deudas, en lo material. Vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir”, lamenta el especialista. En cuanto a las mamás, vemos como ellas siempre se dejan al último. Todo eso impacta. “La salud no la vemos como una inversión sino como un gasto. Hay dinero para las fiestas, para el carro, la apariencia, pero no para invertir en la salud, pensar en un seguro de gastos médicos. Es necesario entender que hay que invertir en la salud, no es un gasto”, enfatiza López Rodríguez.

Y también tenemos la idiosincrasia, la cultura de este país, en el que aún está muy arraigado el machismo. Desde que los hombres no dejan que las mujeres vayan a que las revise el doctor; ellas que se limitan, les puede más el pudor, la vergüenza, les da pena. “Eso se vuelve una gran limitante para el acceso a la salud de la mujer”, manifiesta.

Padecimiento

De los principales cáncer que pueden afectar a las madres, una mujer en edad fértil, el más común es cáncer de mama. Actualmente esta es la principal causa de cáncer en la mujer, 1 de cada 4 mujeres con cáncer va a tener cáncer de mama. Y aunque obviamente se presenta a mayor edad, cada vez el cáncer en mujeres jóvenes es más frecuente. Primero, es la revisión mensual que todas las mujeres se deben hacer de sus senos en busca de alguna anomalía, incluso desde los 20 años. “Y la edad en que se sugiere iniciar el tamizaje, es a partir de los 40 años, con el uso ya de la mastografía, una vez al año”, comenta Lorben. Sin embargo hay que tomar en cuenta: ¿Tienes antecedentes de cáncer de mama en tu familia cercana, directa? No, tu edad de inicio del tamizaje con mastografía es a los 40 años. ¿Tienes antecedentes de cáncer de mama en tu familia cercana, directa? Si. ¿A qué edad tuvo tu familiar cáncer de mama? Tu tamizaje debe empezar 10 años antes de la edad en que presentó la enfermedad tu familiar. Si ella lo tuvo a los 45, tú tienes que empezar tu tamizaje, tus chequeos, mastografía, a los 35 años. El mejor método, el aceptado para el escrutinio en busca de cáncer de mama es la mastografía, no hay estudio que la reemplace, excepto la resonancia magnética. Ni la termografía, ni el ultrasonido mamario. Si detectas un cáncer de mama en una tapa 1, etapa 2, se habla de una posibilidad de curación del 80-90 por ciento. Pero si lo detectas en tapas tardías, etapa 3, etapa 4, las posibilidades de curación bajan a un 35-50 por ciento. En México, aproximadamente el 37 por ciento de los casos de este tipo de cáncer se detectan en etapas tempranas, 1 y 2.

Otro es el cáncer cervicouterino. Este tiene que ver en muchas ocasiones con la sexualidad, desde que se comienza la vida sexual activa. “¿Qué genera el cáncer cervicouterino? El 99 por ciento de las veces es la presencia del Virus de Papiloma Humano (VPH). La incidencia o la cantidad de Papiloma es muy alta en la población general, se habla que en el mundo cerca del 40 por ciento de los seres humanos porta algún tipo, alguna variedad de los VPH”, detalla el especialista. Hay que entender que hay más de 100 variedades, y de estas no todas generan cáncer, pero hay algunas de ellas que si lo generan. Y es para este grupo de VPH que si generan cáncer, por lo que te la mujer se tiene que estar realizando el Papanicolau. Este es el principal método de escrutinio, de tamizaje para este tipo de cáncer. Y se debe de realizar una vez al año desde que se inicia una vida sexual activa. Puede ser cada 6 meses si en algún momento se llega a descubrir alguna lesión sospechosa. Este cáncer puede comenzar a ‘brotar’, manifestarse, muy de repente, con cualquier inmunosupresión (baja de defensas) que sufra el cuerpo, incluso por estrés. Muy importante es que las mujeres de apliquen la vacuna existente contra el VPH, no hay que dudar de aplicársela, es un factor de protección muy importante. Lleva una aplicación y luego un refuerzo.

Otro más sería el cáncer de colon. La sugerencia es comenzar el chequeo a partir de los 50 años con una colonoscopía, que ordena un gastroenterólogo, que es el mejor método de tamizaje, de escrutinio más seguro y certero para este cáncer, que además tiene la ventaja que permite hacer biopsia en el instante si se descubre alguna anomalía, lesión, un pólipo. Sería, ¿no tienes antecedentes de familiares directos con cáncer de colon? Hay que checarse a partir de los 50 años y el estudio se realiza cada diez años si no presenta ninguna anomalía o alteración. Si tienes antecedentes de familiares directos con cáncer de colon, el tamizaje, el chequeo, debe comenzar 10 años antes de la edad en que lo padeció tu familiar. Y si se presenta algo sospechoso o hay historia familiar de este cáncer, el estudio se debe de realizar cada 5 años.

“Estos cánceres de los que hablamos, detectados oportunamente se pueden curar. Por eso la importancia de eso que se llama tamizaje, que es para la detección temprana y oportuna. Se salvan vidas, es menos el desgaste físico, el costo es mucho menor, son menos quimioterapias, menos radioterapias, menos cirugías”, puntualiza Lorben López Rodríguez.