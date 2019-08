Menos huevos y carne roja; la dieta contra el cáncer

Estados Unidos.- Consumir menos carnes rojas y menos huevos puede ayudar a combatir el cáncer, de acuerdo a una investigación publicada en la revista Nature. Esto se debe a que al disminuir el consumo de estos alimentos también se restringe la ingesta de metionina, aminoácido esencial de estos alimentos, disminuye el crecimiento y expansión del cáncer.

La investigación se realizó en ratones y se observó que reducir la ingesta de metionina en ellos ayuda a evitar la propagación de cáncer colorrectal y sarcomas de tejidos bandos. Para comprobar los resultados, se sometieron a los ratones a quimioterapias y en ambos casos las sesiones fueron certeras contra el cáncer en aquellos que habían reducido su ingesta de metionina.

Jason Locasale, investigador principal y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, indicó que "estos efectos son muy fuertes y son efectos tan fuertes como lo veríamos con medicamentos que funcionan".

Al respecto, mencionó que estos resultados deben ser interpretados con cautela y que tan sólo se ha investigado en ratones y con estos dos tipos de cáncer por lo que se desconocen los efectos de la restricción de metionina en otros tipos.

Hasta el momento esta dieta se probó en seis humanos y se obtuvieron resultados similares, por ahora se pretende expandir la investigación con más humanos y en otros tipos de cáncer.

Agregó que la investigación demuestra que hay interacciones importantes entre los alimentos y los cambios en el metabolismo y luego cómo estos cambios a nivel celular pueden ayudar a detener el crecimiento tumoral.

Alimentación segura durante el tratamiento del cáncer

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos sugiere que se debe prestar atención a los alimentos que se consumen durante un tratamiento contra el cáncer y da los siguientes consejos:

Algunos alimentos crudos pueden contener microorganismos que le pueden hacer daño cuando el cáncer o el tratamiento debiliten su sistema inmunitario.

Los huevos pueden tener una bacteria llamada Salmonella en su interior o exterior. Es por esto que los huevos se deben cocinar completamente antes de comerlos.

Las yemas y las claras deben cocinarse hasta que queden sólidas. No coma huevos blandos.

No consuma alimentos que puedan contener huevos crudos (como el aderezo César para ensaladas, la masa de galletas, el batido para pasteles, la salsa holandesa).

Consumo de productos lácteos:

Todas las leches, el yogur, el queso y otros lácteos deben tener la palabra pasteurizado en sus recipientes.

No coma quesos blandos ni con vetas azules (tales como Brie, Camembert, Roquefort, Stilton, Gorgonzola y queso azul).

No coma quesos de estilo mexicano (tales como Queso Blanco fresco y Cotija).

Frutas y verduras:

Lave todas las frutas, verduras y hierbas frescas crudas con agua corriente y fría.

Cualquer régimen alimenticio que se decida llevar o los consejos de alimentación para cada tipo de cáncer deben ser consultados siempre con el médico tratante.

No coma brotes crudos de verduras (tales como de alfalfa o soya verde).

No consuma salsas ni aderezos frescos que se conservan en cajas refrigeradas en tiendas de comestibles.

Tome solo el jugo que diga pasteurizado en la lata o botella.

No consuma miel cruda. Coma únicamente miel termotratada. Evite los dulces que tengan rellenos cremosos.