Merck desarrolla fármaco que reduce la carga viral de Covid-19 en pacientes hospitalizados

Un medicamento antiviral de Merck & Co Inc., de Estados Unidos ha demostrado ser eficaz para reducir de manera rápida la carga viral del virus causante de la Covid-19. El medicamento ha sido nombrado como molnupiravir y se desarrolla en conjunto con Ridgeback Bio y que actualmente se encuentra en la fase dos de estudios clínicos en humanos.

Este fármaco se probó por primera vez en Israel en el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, el primer hospital en el mundo en suscribirse al estudio médico del fármaco.

William Fischer, uno de los investigadores del medicamento y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que los resultados derivados del estudio clínico fase dos del medicamento son prometedores para ayudar a terminar con la pandemia de Covid-19 en la que se encuentra el mundo.

El antiviral se está probando actualmente en un ensayo de fase 2/3 que se completará en mayo.

Merck & Co Inc abandonó un proyecto de vacuna contra la Covid-19 en enero cuando uno de sus prototipos no logró una respuesta inmunitaria favorable, entonces decidió concentrarse en la creación de terapias para ayudar a personas hospitalizadas.

Merck se aliará con Johnson & Johnson para ayudar a distribuir una vacuna contra la Covid-19 de manera más rápida y eficiente, en conjunto ambas compañías de Estados Unidos pretenden producir 100 millones de dosis para el mes de junio del 2021.

Esta alianza fue alentada directamente por el gobierno de los Estados Unidos aunque las compañías con competidoras en el ámbito farmacéutico mundial pero se han unido; Merck indica que se utilizarán dos plantas en Estados Unidos para ayudar al proceso de fabricación de los biológicos.

La búsqueda de fármacos para usarse como terapia en personas hospitalizadas por coronavirus parece haber quedado rezagada ya que la mayoría de los laboratorios se ha concentrado en el desarrollo de vacunas para prevenir la enfermedad.

Hasta el momento los fármacos que se usan para pacientes hospitalizados no fueron creados para tal efecto y cada vez se reducen más las posibilidades de usarlos ya que recientemente la OMS desaconsejó el uso de hidroxicloroquina en pacientes internados con coronavirus.