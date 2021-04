Metformina para la diabetes podría ser útil para proteger contra infecciones peligrosas

Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Wake Forest en Carolina del Norte encontró que un medicamento común que se usa para la diabetes podría otorgar protección contra otra serie de infecciones peligrosas. El medicamento es conocido como metformina.

Los investigadores encontraron, por ejemplo que el medicamento podría ayudar a inhibir la propagación de la Clostridioides difficile, una infección potencialmente mortal que se propaga en medios hospitalarios.

Esta infección comienza en los intestinos generalmente después del uso de antibióticos. La infección por Clostridioides difficile ha sido catalogada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos como una enfermedad que requiere una acción de control urgente y agresiva.

La metformina, tiene la capacidad de alterar benéficamente los microbiomas de las personas con diabetes y adultos mayores, inspirados en estos hallazgos, los investigadores se plantearon la posibilidad de que la metformina podría tener un efecto positivo ante la infección por Clostridioides difficile.

Encabezados por Shaohua Wang, del laboratorio de Hariom Yadav, se usó la metformina en tres modelos distintos.

En los tres modelos la metformina logró reducir de manera significativa la proliferación de la Clostridioides difficile en un cultivo celular.

En el modelo ex vivo, redujo la población del patógeno y aumentó el crecimiento de bacterias no patógenas estrechamente relacionadas. Por último, en el modelo de ratón, redujo en cien veces C. diff en el colon y limitó la propagación del patógeno a órganos fuera del intestino.