México.- A un año de iniciada la pandemia por Covid-19, el SARS-CoV-2 se ha convertido en un monstruo capaz de arrebatar la vida de más de 2 millones 510 mil 343 personas en el mundo. Los estragos económicos, políticos, psicológicos y emocionales se han mantenido en un camino que parece no tener final.

Aunque la distribución de la vacuna se ha globalizado, hasta ahora no son suficientes. En México, a un año de los pacientes cero detectados en Ciudad de México y Sinaloa, las estrategias y decisiones que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se siguen cuestionando, ya que ni los contagios ni las muertes han mostrado una disminución capaz de regresar la seguridad sanitaria a la población.

Incluso, México se ha catalogado como el tercer país con mayores muertes en el mundo, alcanzando más de 183 mil 692, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

En un recorrido por los acontecimientos más importantes mes con mes desde el 27 de febrero del 2020, Debate encontró las inconsistencias de la autoridad en la información otorgada a la población sobre el plan para enfrentar la pandemia, los problemas económicos y el reclamo del personal sanitario por un mayor apoyo para enfrentar en mejores condiciones al SARS-CoV-2.

En todos los meses se pudo detectar cómo el presidente López obrador ha minimizado el virus, el uso del cubrebocas y el impacto social.

A su vez, Sinaloa ha sorteado la pandemia con solo dos medidas restrictivas oficiales a nivel estado, ya que en abril y hasta el 19 de mayo se mantuvo la ley seca, y las clases presenciales continúan suspendidas. El resto de las decisiones se han tomado conforme al caso de cada municipio por las autoridades locales.

Así, con 2 millones 264 mil 524 de contagios acumulados, de los cuales 51 mil 130 seguirían activos, México enfrenta el 2021 de cara a una vacunación que alcanza a 2 millones 088 mil 813 personas, en una población que supera los 126 millones de habitantes.

Febrero 27

Primer caso y el llamado a la serenidad

Los primeros tres casos de Covid-19 en México se confirmaron el 27 de febrero por las autoridades sanitarias. El primero se trató de una persona de 35 años, residente de la Ciudad de México, con manifestaciones clínicas leves, que estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero.

Ese mismo día fueron confirmados dos casos más: un paciente asintomático en aislamiento domiciliario en el Estado de México y un ingeniero de 41 años de edad originario de Hidalgo que llegó el día 27 de febrero a Culiacán, donde permaneció en aislamiento en un conocido hotel. Los tres coincidieron en una convención realizada en Bérgamo, Italia.

Un día después, Andrés Manuel López mencionó que el virus no debería ser visto como algo terrible o fatal, ya que “ni siquiera es equivalente a la influenza”.

“Decirle a la gente ‘serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación’”, agregó.

Marzo 15

Prevención, pero minimizando al virus

Durante un acto en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López impuso su fe al hablar del covid-19. “Tengo fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso”, dijo. Pero no fue la única vez que lo mencionó, el 18 de marzo, el presidente dijo que “El escudo protector es la honestidad.

Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción”, y luego mostró un amuleto con la inscripción “Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo”.

Un día antes, el 17 de Marzo, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró durante la conferencia matutina que la pandemia del coronavirus en México no sería corta y adelantó que, cuando menos, esta tendría una duración de 12 semanas, lo cual no ha resultado ni en estimación comparable.

Marzo 20

Suspensión de clases y Jornada Nacional de Sana Distancia

La Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases en nivel básico, medio superior y superior a partir del viernes 20 de marzo.

En ese entonces, la primera previsión para volver a las aulas era el 20 de abril. 37 millones de estudiantes tomaban clases a distancia en esa fecha. Aunque se ha reconocido la deserción escolar por la pandemia, la SEP no ha entregado las cifras oficiales;además, no ha sido posible retomar las clases en aulas ni en estados con semáforo en verde, como Campeche. Solo algunos líderes de escuelas privadas han manifestado su intención de volver, aunque tampoco se ha oficializado.

Para el 23 de marzo, el gobierno de México anunció el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la suspensión de clases por un mes y de actividades no esenciales, la cancelación de eventos masivos y el llamado a evitar aglomeraciones, así como la invitación #QuédateEnCasa. La intención era reducir la tendencia de casos del Covid-19, que para esa fecha registraba 367 casos confirmados y cuatro defunciones.

Abril 13

Ley seca y Día del Niño

Este mes, el 13 de abril en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó la entrada en vigor de la ley seca, con el objetivo de frenar la expansión de contagios y proteger a la ciudadanía.

La suspensión de la venta de bebidas alcohólicas fue decretada para los 18 municipios. La medida incluyó a supermercados y a expendios. La decisión fue avalada por el Consejo de Salud Pública. En ese momento, Sinaloa tenía 203 pacientes activos y acumulaba 34 decesos.

Sin embargo, al levantamiento de la medida, el 19 de mayo, los casos alcanzaban 749 pacientes activos y sumaban 285 fallecimientos. Este mes, Sinaloa, particularmente Culiacán, se volvió noticia nacional al registrarse un gran número de aglomeraciones en restaurantes y pastelerías debido al Día del Niño.

Abril 17

¿Fin de la pandemia?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaba que el pico máximo de la enfermedad se esperaba entre el 8 y el 10 de mayo; además, era posible que el 25 de junio se declara el fin del primer ciclo, al agotarse el 95 por ciento de los casos esperados.

En esas fechas se registraban 6 mil 875 contagios y 546 decesos; además, Sinaloa mantenía 276 casos activos y 43 decesos. No obstante, ese panorama distó mucho de la realidad, ya que para el 1 de junio los contagios alcanzaron los 93 mil 435 casos confirmados y las 10 mil 167 muertes. En Sinaloa se mantenían 441 casos activos y sumaba 483 fallecimientos.

El anuncio de López-Gatell se dio en el marco de la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia para enfrentar la epidemia de covid-19, que se prolongó hasta el 30 de mayo, un mes después del plazo original, para reanudar actividades el primero de junio.

En este punto, el gobierno estimaba que en 979 municipios, donde la incidencia era menor, el programa de contención culminaría el 17 de mayo.

Mayo 8

Subregistro de casos

El medio estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que señaló que la cifra de muertes en la Ciudad de México por Covid-19 era más de tres veces la oficialmente reportada por el gobierno federal.

Sin embargo, Hugo López-Gatell negó que se escondan las cifras de decesos causados por el nuevo coronavirus y vinculó la información a exfuncionarios mexicanos o aspirantes a puestos políticos. Sin embargo, esta situación lo llevó a comparecer ante el Congreso para explicar los datos, el 28 de mayo.

“¿Hay o no un subregistro de casos? La respuesta contundente y clara es: en todo el mundo existe subregistro de casos, por lo que ya expliqué. Entonces, no es sorpresa alguna que los países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación o subregistro de casos”, puntualizó el secretario.

En ese momento, México acumulaba ya 9 mil 044 muertes por covid-19, con 81 mil 400 casos de contagios confirmados.

Mayo 24

Inestabilidad laboral y cierre de empresas

A través de un video en sus redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó que con la epidemia de SARS-CoV-2 el país perdería un total de 1 millón de empleos.

“Ya para mayo van a ser alrededor de 400 mil. Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder 1 millón de empleos”, apuntó en ese momento. Sin embargo, el impacto fue más devastador que eso.

El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, dio a conocer el 9 de julio, en su página de Twitter, una tabla elaborada por el Banco Central con datos del Inegi y del IMSS en la que destacaba que entre mayo y abril se perdieron 12 millones 180 mil empleos.

Para noviembre del 2020, México recuperó 10.2 millones. Aunque algunas empresas accedieron a créditos de 25 mil pesos otorgados por la autoridad; para diciembre del 2020, más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas en las que trabajaban casi 3 millones de personas cerraron de forma definitiva por la crisis, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De los 4.9 millones de establecimientos censados antes de la pandemia, solo sobrevivieron 3.9 millones.

Junio 1

Semáforo y Nueva Normalidad

Desde el 1 de junio de 2020, en México se anunció el Plan de Nueva Normalidad a partir de un sistema de semáforo epidemiológico y el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

La autoridad explicó que el color del semáforo indicaría las actividades posibles de realizar en los ámbitos económico, educativo y social; y dependería de cada entidad estatal y municipal, con base al número de contagios, determinar las actividades permitidas o no.

Si bien, esto funcionó en los primeros meses, lo cierto es que solo el nivel educativo ha podido mantenerse firme en no regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde.

En tanto, empresas y restaurantes han tenido que adaptarse para sobrevivir con reducción de aglomeraciones, medidas sanitarias, restricciones de días, cierres parciales, entre otras. El 1 de junio, la cifra de contagios era de 93 mil 435 y se alcanzaba una suma de 10 mil 167 fallecidos.

Junio 14

La pandemia no se doma

Para el 14 de junio, AMLO celebró las decisiones tomadas con la nueva normalidad. “No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”, mencionó en un video de sus redes sociales.

Sin embargo, en tan solo 14 días de la nueva normalidad se alcanzaron 146 mil 837 casos confirmados por covid-19 y 17 mil 141 fallecimientos.

En el caso de Sinaloa, la nueva normalidad provocó un repunte en confirmados, a tal grado que del 4 al 7 de junio ocurrió el mayor número de nuevas infecciones diarias y se formó una especie de meseta, con 286, 292, 273 y 278 casos, respectivamente.

Días después, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, reconoció que el repunte obedeció a la confusión generada por la “nueva normalidad”, ya que mucha gente pensó que ya podía salir de casa y retomar sus actividades.

Julio 17

Dentro de los más mortales

La OMS reconoció a México como el quinto país del mundo con más muertes por coronavirus. Advertía que una reapertura en medio de una alta transmisión comunitaria podía llevar a una aceleración en los contagios, así como a un posible colapso de los sistemas de salud. Y así ocurrió.

Para el 17 de julio, la Secretaría de Salud anunció que más de la mitad de los estados en el país estaba en semáforo epidemiológico rojo (18) y 14 en color naranja.

En cifras de contagios, se habían alcanzado ya 38 mil 310 decesos y 331 mil 298 casos confirmados. Tres meses después, el 11 de octubre, la Secretaría de Salud reconoció que, con 648 muertes por cada millón de habitantes, México se ubicaba en el décimo lugar a nivel global.

Agosto 8

Empleos perdidos

Al registrarse más de 50 mil personas fallecidas por covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un cambio en la estrategia gubernamental en contra de la pandemia.

Aseguró que México no había sido tan golpeado por el coronavirus y, si se trata de resultados, dijo que el país se encontraba en quinto lugar de decesos en el continente americano.

“No me gustan las comparaciones, pero en el concierto de las naciones afectadas en la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, como las enfermedades crónicas”, dijo.

En Sinaloa, para el 8 de agosto del 2020 había 729 casos activos y una suma de 2 mil 482 fallecidos. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, esa cifra comparada mensualmente no se repitió o incluso se superó, hasta el 8 de febrero del 2021, cuando se registraron 765 casos activos.

Cabe destacar que desde el 31 enero al 6 febrero del 2021 en Mazatlán se vivió la Serie del Caribe 2021, que abrió las puertas a los aficionados al Teodoro Mariscal.

Septiembre 3

El país con más médicos muertos

De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional, de los casi 7 mil profesionales de la salud en el mundo que han perdido la vida por el covid-19, al menos 1 mil 320 se registraron en México. “Muchos limpiadores y limpiadoras de centros sanitarios de México están subcontratados, lo que significa que tienen menos protección”, denunció la asociación.

Al 31 de agosto, la Secretaría de Salud reconocía un acumulado de contagios en este sector de 102 mil 494. Mientras que para el 15 de febrero del 2021 esa cifra se ha duplicado, con 224 mil 898 sanitarios que han sido diagnosticados con esta enfermedad.

Desde abril, en diferentes partes del país y durante el tiempo de la pandemia, personal en diversos centros médicos y hospitales se han manifestado para exigirle al gobierno insumos de protección contra el covid-19, al encontrarse en primera linea de atención. Como en el Hospital Pediátrico de Sinaloa https://bit.ly/3pQogEB.

Sin embargo, el gobierno de México no ha reconocido este problema. “Yo tengo el reporte de que no hay carencias. Puede ser que se entregue al hospital y que ahí se almacene y no se distribuya”, apuntaba AMLO el 28 de mayo.

Octubre 13

Vacunas y los casos a nivel mundial

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que el gobierno de México cerró acuerdos con las empresas AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics para la entrega de hasta 146.8 millones de vacunas contra Covid-19.

Según el balance actualizado de la Universidad Johns Hopkins, el 31 de octubre a nivel mundial se registró récord diario de casos en toda su serie histórica, con 565 mil 797 contagios reportados, lo que elevó el total a más de 45.6 millones de personas contagiadas y 1.18 millones de víctimas mortales.

Al 25 de febrero del 2021, la cifra mundial de casos acumulados es de más del doble, con 112 millones 841 mil 807 y 2 millones 503 mil 055 muertes. Cabe destacar que en el número de muertes, a nivel mundial, México ocupa el tercer lugar, con 182 mil 815 fallecidos, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil. https://bit.ly/3qZl9LW.

Noviembre 24

Ayuda funeraria

México anunció un mecanismo de apoyo económico a familiares de personas fallecidas por Covid-19.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, explicó que se trata del otorgamiento de 11 mil 460 pesos para gastos funerarios a deudos. Para el 31 de diciembre, López Obrador anunció que se habían entregado 24 mil apoyos económicos para gastos funerarios a familiares de fallecidos por la pandemia, mientras que seis mil se encontraban en proceso de pago, dando un monto total de pago por estos apoyos de 343 millones de pesos.

No obstante, hasta ese mismo día, México sumaba 125 mil 807 muertes de personas por el virus.

Los solicitantes a este programa, que sigue vigente, deben contar con acta de defunción por Covid-19, acreditar parentesco y declarar bajo protesta de decir verdad que dicho apoyo se utilizará para la recuperación económica tras la muerte de su familiar.

Diciembre 23

El camino de la vacunación

Las primeras 3 mil vacunas de Pfizer y BioNTech para atender el covid-19 llegaron a México, lo cual fue calificado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el “inicio del fin de la pandemia” en el país.

Para el 24 de diciembre, una enfermera del hospital Rubén Leñero fue la primera mexicana en ser vacunada contra el covid-19. A partir de ese momento, más insumos llegaron, demostrando que hasta ahora el plan de vacunación está plagado de retos https://bit.ly/3us4keZ.

El 24 de febrero del 2021, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, resaltó que al cumplirse dos meses del arranque de la vacunación, se han aplicado un millón 900 mil 784 dosis de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Coronavac, CanSino y Sputnik V. Hasta esa fecha, 737 mil 195 personas adultas mayores habían recibido la primera dosis y solo del 24 de febrero habrían aplicado 85 mil 576 biológicos.

Además, 670 mil 737 personas trabajadoras de la salud mantienen la primera aplicación y 475 mil 389 tienen el esquema completo, cifra que representa un avance del 71 por ciento.

A pesar de esta cifras, vale la pena recalcar que en México se estima una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes, (Inegi 2020).

Enero 2021 13

Llegan vacunas a Sinaloa. AMLO se contagia de Covid-19

En Sinaloa, llegaron las primeras 9 mil 750 dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer, que fueron destinadas al personal médico. En ese momento, el estado sumaba 4 mil 343 muertes y 27 mil 498 contagios.

No obstante, este 25 de febrero, en Sinaloa, personal administrativo de la Clínica Número 1 del IMSS en Culiacán se manifestaron para exigir ser contemplados para la vacuna covid-19. Los trabajadores comentaron que desde que inició la pandemia no han dejado de trabajar, por lo que exigen que se les aplique su dosis para ser inmunizados. https://bit.ly/2NHNTup.

El 15 de enero, además, se registró en todo el país la cifra más elevada de contagios en un solo día. La Secretaría de Salud informó de 21 mil 366 nuevos contagios. En ese momento, México sumaba 1 millón 609 mil 735 infectados y 139 mil 022 fallecidos. El incremento en los casos fue señalado por especialistas como consecuencia del alto número de movilidad de los mexicanos ante las fiestas decembrinas.

El 24 de enero, el presidente Andrés Manuel informó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que estaba contagiado del virus. “Lamento informarles que estoy contagiado.

Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, expuso.

Cinco días después compartió un video por el Palacio Nacional, destacando que estaba pasando la etapa crítica. “Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, declaró.

Una vez recuperado, López Obrador afirmó el 8 de febrero que, pese a haberse contagiado de Covid-19, retomaría las giras por el país y seguiría sin usar cubrebocas.

Febrero 2021 9

Reclamo a la OMS. Nuevas cepas

A casi un año de que se detectaran los primeros casos de este virus en México. La OMS descartó la teoría de que el virus se haya creado en un laboratorio de China. La organización consideró la posibilidad de que el virus haya llegado a China desde otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados.

Esta organización, a la par, fue blanco de críticas por parte del presidente de México, a quien señaló por no intervenir lo suficiente para evitar el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países. “¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno”, aseguró.

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) no ha entregado a México ni una sola de las 51 millones de vacunas adquiridas. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, hasta el 25 de febrero, los países que más habían aplicado dosis eran: Estados Unidos, con 66 millones 464 mil 947; Reino Unido, con 18 millones 911 mil 978; India, con 12 millones 366 mil 633; la Unión Europea, con 29 millones 409 mil 985, y China, con 40 millones 520 mil.

El 26 de febrero, el titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), José Ernesto Ramírez González, anunció que la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 “podría tener una mayor transmisibilidad” y originó el 87.23 por ciento de los casos.

El linaje descubierto es el B.1.1.222, con una mutación T478K que se ha encontrado en países como Estados Unidos y Canadá.