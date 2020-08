México registra su primera reinfección por Covid-19: Investigador del IMSS

CDMX.- Durante un seminario web organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Constantino López-Macías, jefe de la Unidad de Investigación de Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló que México ya tuvo su primer caso de reinfección de COVID-19.

El especialsta agregó que la segunda ocasión que el sujeto resultó positivo a la enfermedad infecciosa, no presentó síntomas. “Pueden tener el virus, pero no tienen síntomas. Estas personas tienen el virus pero no desarrollan síntomas”, añadió.

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas; entonces consideramos que sí, efectivamente, la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prever la enfermedad”

A pesar de tener detectado el caso, se desconoce si un reinfectado o reinfectada pueden retransmitir el virus, y si todos pueden volver a contagiarse, por lo que deben seguir tomando las precausiones recomendadas por las instituciones de salud.

Respondiendo al tema de la inmunidad, López-Macías resaltó que podría originarse por la transferencia de anticuerpos de la madre al hijo, mediante la placenta o la lactancia; la transferencia de anticuerpos de paciente convaleciente; y la transferencia de anticuerpos monoclonales.

Al respecto, añadió que las vacunas y el contagio son otras formas de lograr ser inmune, pero que esta última no es reomendada, pues al buscar la "inmunidad del rebaño" inevitablemente aumentaría el número de fallecidos por covid-19.

Dejar que la población genere inmunidad de grupo y que muchos van a morir, no es muy ético, tenemos que buscar alternativas”, sentenció.

Cabe destacar que actualmente existen más de 200 candidatos a vacuna y tratamientos contra el coronavirus, de los cuales 139 se encuentran en fases preclínicas, 25 en fase de ensayos clínicos a baja escala; 15 en ensayos de seguridad a gran escala; y siete en ensayos de eficacia a gran escala.